«Некоторая целенаправленная "однобокость"»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что в деле председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита был нарушен «не только дух закона об амнистии капиталов», но и его буква. Накануне стало известно, что дело Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга, стало первым, где ФСБ использовала декларацию об амнистии в качестве доказательства вины бизнесмена. При этом ранее Владимир Путин утверждал, что при легализации своих средств и имущества в России человек «получит твердые гарантии, что его не будут таскать по различным органам». Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от развернутых комментариев по делу, сказав лишь, что «словам президента нужно доверять».

Адвокат Валерия Израйлита Виктория Бурковская рассказала “Ъ”, что ФСБ изъяла у Федеральной налоговой службы (ФНС) декларацию об амнистии капиталов, которую ее подзащитный заполнил в 2016 году. Сведения, указанные там, стали поводом для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Внимание на это обратила газета «Ведомости». Защита бизнесмена настаивает на том, что такие сведения не могут использоваться в качестве доказательства, ссылаясь на закон «О добровольном декларировании». В частности, в ч. 6 ст. 4 там указано, что «иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам». «В законе также указано, что сотрудники ФНС не могут быть допрошены в качестве свидетелей. При этом в деле есть заключение специалиста налогового органа, которому для изучения была предоставлена декларация, что можно назвать классическим злоупотреблением правом»,— заявила “Ъ” Виктория Бурковская.

В декабре 2014 года Владимир Путин утверждал, что при легализации своих средств и имущества в России человек получит «твердые правовые гарантии», что «его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов». Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «безусловно, можно доверять словам президента», однако от детальных комментариев отказался. «Потому что идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать»,— сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что в деле Валерия Израйлита «нарушен не только дух закона… но и его буква». «Некоторая целенаправленная "однобокость" суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона. Я бы назвал ее прямой угрозой реализации таких задач»,— написал омбудсмен на странице в Facebook. Он уточнил, что планирует попросить председателя Верховного суда РФ инициировать заседание пленума для более детальной трактовки закона.

Управляющий партнер юридической фирмы CLC адвокат Наталья Шатихина при этом написала в своем телеграм-канале, что «амнистия предполагает не привлечение лица к ответственности за налоговый состав», уточнив, что амнистию вообще нельзя назвать уголовно-правовым термином. «Она (амнистия.— “Ъ”) построена на зарубежном опыте и совершенно не подходящей к нашим реалиям мысли о том, что люди выводили деньги на оффшоры, потому что им налоговый режим надо бы полегче»,— заявила госпожа Шатихина в телеграм-канале, уточнив, что не видит причины, по которой декларация могла быть признана недопустимым доказательством. Защита господина Израйлита настаивает на том, что вопроса о прекращении уголовного дела не ставилось. В этом случае наличие перечня налоговых статей действительно бы играло роль. Однако декларацию, по мнению адвокатов фигуранта, нельзя использовать в качестве доказательства, если ее не приобщил к делу сам декларант.

Как сообщал “Ъ”, по версии следствия, Валерий Израйлит через аффилированные компании смог организовать поставку труб, уже бывших в употреблении, под видом новых. Следствие оценило ущерб от этих действий, нанесенный ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», в 3,16 млрд рублей. Второй эпизод, вменяемый Валерию Израйлиту, связан с завышением цены на закупку материально-технических ресурсов (металлоконструкций, электродов, насосного оборудования и прочего) на 30%. Общий ущерб от этого следствие оценило в 202 млн рублей. Также Валерия Израйлита обвиняют в последующем выводе полученных денег за пределы России.

Марина Царева