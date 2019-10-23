Малым предприятиям вменяют ограниченный налог

В Госдуме подготовили послабления для бизнеса — там предложили ограничить рост налогов уровнем инфляции. Речь идет о ставке единого налога на вмененный доход. В думском комитете по бюджету и налогам считают, что со следующего года она должна увеличиться на 3,8%. Хотя ранее в Минэкономразвития говорили об индексации почти на 5%. Это могло бы стать крупнейшим за пять лет ростом единого налога для бизнеса. Впрочем, послабления со стороны Госдумы самих предпринимателей не очень радуют. Они напоминают, что власти обещали вообще не повышать налоговую нагрузку. Тему продолжит Владислав Викторов.

Когда в начале октября в Минэкономразвития сообщили о планах повысить ставки по основным налоговым режимам, бизнес стал готовиться к худшему. Ведь самый чувствительный для них — налог на вмененный доход — должен был увеличиться почти на 5%. Это даже выше чем прогноз годовой инфляции ЦБ, который, в свою очередь, традиционно выше ожиданий того же Минэкономразвития. Возмущение бизнеса услышали в комитете по бюджету и налогам, и теперь там рекомендуют министерству повысить ставки лишь на уровень инфляции, а это 3,8%. И по словам гендиректора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктора Ермакова, забота депутатов — это, конечно, приятно, но бизнес ожидал совсем другого: «Это опять не укладывается в ту логику и в тот диалог, который шел между бизнесом и властью, и в те установки, которые давал президент — о том, что налоги не должны расти. Зарплаты не растут. Все индикаторы по секторам СП показывают, что оно не находится в очень устойчивом состоянии развития. А мы опять налоговую нагрузку увеличиваем».

Несколько лет назад депутаты уже добились заморозки индексации ставок ЕНВД. Тогда Минэкономразвития вообще предлагало повысить налог на 16%, но с 1 октября Госдума больше не может принимать законы, которые влияют на бюджет, объяснял на прошлой неделе глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. И теперь бизнесу придется подстраиваться под новые условия, говорит владелец компании LeFutur и Mr.Doors Максим Валецкий: «Меня больше всего касается эта история с вмененным налогом для малых предприятий. У нас большая франчайзинговая сеть по стране — это все малые бизнесы. Им развиваться достаточно непросто, потому что, если предприятию нашего размера достаточно легко получить кредит, то им, конечно, это сделать невозможно.

Банки малый бизнес не понимают, поэтому все это люди, вкладывающие личные средства. Для них это будет больно».

Впрочем, в Минэкономразвития ранее заявляли, что вообще планировали заморозить индексацию единого налога на вмененный доход в следующем году. Но не получилось — Минфин не одобрил. Президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов напоминает, что с 2021 года так называемую «вмененку» власти собираются отменить, поэтому вдвойне странно повышать сейчас ставки: «Здесь дело не в цифрах, а в политике и идеологии. Всякий раз находится какой угодно повод, чтобы эти условия менять. Я не понимаю, кого спасут эти 3,8%. При профицитном бюджете все достаточно спокойно, никаких масштабных кризисных явлений, которые могли бы сподвигнуть правительство на фискальные решения, не видно. Мы до сих пор не поняли, в чем смысл “спецоперации” НДС 20. Чему это помогло? Ради чего все это?»

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Кстати, одним лишь повышением налогов трудности для бизнеса не ограничиваются. Недавно в Минфине напомнили, что со следующего года появятся три новых налоговых сбора: утилизационный, курортный и обязательные отчисления операторам связи. И если власти называют это поддержкой, то бизнес готов ответить лишь одним — закрытием.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года. «Это однозначно, и эта позиция будет выдерживаться»,— заявил министр.