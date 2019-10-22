Бизнес просит налоговые льготы для крупных холдингов

Бизнес направил письмо в Минфин с предложением смягчить налоговый режим для крупных холдингов. Предприниматели жалуются, что сейчас покупать активы за рубежом из России невыгодно, и приходится создавать холдинги в Европе. Поэтому, например, головные компании «Яндекса» и X5 Retail Group зарегистрированы в Нидерландах. Как пишут «Ведомости», повысить привлекательность страны для холдингов предлагает Российский союз промышленников и предпринимателей. Там просят освободить от налогов дивиденды, если получатель не меньше года владеет хотя бы четвертью компании. Сейчас порог для применения льготы — 50% и пять лет владения.

Позволят ли послабления вернуть компании из-за рубежа в Россию? Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин считает, что вряд ли. Скорее всего, те, кто сейчас работает в России, смогут освободить больше средств для инвестиций внутри страны. «Для холдингов есть базовое послабление: если они владеют более 50% акций другой компании более года, то дивиденды от нее не облагаются налогом на прибыль внутри России. Если же эти требования не выполняются, то получается, что инвестиции, например, в покупку новой компании и присоединение в холдинг будут окупаться дольше.

Идея крупных игроков состоит в том, чтобы поднимать дивиденды без налогов в головную компанию как в некий центр, а оттуда уже поставлять инвестиции.

Для внутрихолдинговых операций сейчас не самое хорошее время, потому что налоговые органы обращают пристальное внимание на сделки — будь то займы или вклады в имущество. Это достаточно понятная история, как с точки зрения корпоративного законодательства, так и с точки зрения налогового. Это возможность аккумулировать средства, которые потом можно единовременно куда-то направлять. Мне кажется, это такой бухгалтерский подход, что мы сейчас освободим и потеряем налоговые поступления в комплексе. Если компания заинтересована развиваться внутри страны, получив гораздо больше средств, то бизнес будет инвестировать деньги. Важно, чтобы это было выгодно и стабильно»,— говорит Костальгин.

Крупные холдинги предпочитают регистрировать головные компании на Западе, чтобы получить защиту европейского права и доступ к международной финансовой системе, отметил руководитель налоговой практики юридического бюро DS Law Олег Понамарев. По его мнению, максимум, чего можно добиться благодаря налоговым льготам, — это притока иностранных инвестиций в Россию: «Доступ к рынкам капитала, защита прав акционеров и инвесторов, различные финансовые конструкции, которые могут быть использованы корпорациями, более урегулированы на территории других государств с хорошей репутацией, таких как Голландия, Люксембург, Швейцария. Зарубежные бизнесмены приходят сюда уже со своими компаниями. Никто не хочет ради инвестиций в России менять структуру своего бизнеса, поэтому вопрос с холдингами останется в повестке дня на длительное время, пока не поменяется система защиты прав инвесторов. Конечно, это может поднять уровень иностранных инвестиций и капитала и сделать зону для зарубежных вкладчиков, которые работают на территории России, более комфортной. Лучше, чем налоговые льготы, тут ничего не придумаешь».

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Сергей Гусев