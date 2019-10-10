Платежи перепишут в Налоговый кодекс

В среду глава Минфина Антон Силуанов подтвердил намерение ведомства перевести в Налоговый кодекс утилизационный и курортный сборы, а также отчисления операторов связи. Это произойдет в 2021 году. Причем, по словам первого вице-премьера, изменения не должны вызывать беспокойство у бизнеса. Но, как выяснил “Ъ FM”, многим предпринимателям все же не понравилась такая перспектива. Какие риски деловое сообщество видит в планах властей? Об этом — Григорий Колганов.

Поначалу власти хотели сделать налогами шесть платежей, в том числе экологический сбор, который довольно дорого обходится производственным предприятиям, и отчисления с грузовиков по системе «Платон», которые поступают не только в государственную казну, но и в частный карман. Так что новость, что в Налоговый кодекс попадут только три платежа — утилизационный, курортный и сбор с операторов связи — в целом хорошая. Но вряд ли для тех, кому придется иметь дело с новыми налогами, отмечает глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов: ответственность за нарушение положений Налогового кодекса куда серьезнее. «Есть понятие неуплаты налога, ответы на требования и много разных вещей, которые повлекут за собой определенную ответственность, в частности, блокировку счетов, штрафы, которые установлены кодексом, до 40% при умышленном уклонении, 20% — при несвоевременной уплате. У нас есть уголовная ответственность. Как только эти платежи попадают в налоговый кодекс, эта ответственность возникает и в отношении этих сборов»,— заявил Зеленов.

По мнению Антона Силуанова, выбранные платежи — «самые нейтральные» и не должны вызывать беспокойство у бизнеса. А ранее в Госдуме “Ъ FM” объясняли, что в изменениях есть даже плюсы. Повысить налог сложнее, чем сбор — нужно принимать федеральный закон, а не постановление правительства. В том, как легко сейчас принимаются подобные решения, недавно убедился автобизнес. Минпромторг задумал существенно увеличить утилизационный сбор, так что дилеры обратились к Владимиру Путину, мол, машины подорожают, салоны закроются, десятки тысяч сотрудников останутся без работы. Казалось бы, перевод утильсбора в Налоговый кодекс избавляет бизнес от подобных проблем. Но гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль так не считает: «В чем проблема депутатам взять и поднять через закон?

На мой взгляд, это не более чем какая-то перекидка из одного кармана в другой внутригосударственный, что в любом случае негативно отразится на автобизнесе.

У импортера будет, что сказать нам, повышая цены на продукцию. Например, назвать утильсбор налогом, хотя, может быть, от перемены слагаемых сумма не поменяется».

Не видит поводов для оптимизма и гостиничный бизнес. Переход курортного сбора в статус налога лишь усиливает несправедливость на этом рынке, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов: «Получается так, что в отелях, санаториях он существует, в частном секторе — нет. Опять создается переход. Если отели налоги платят, частный сектор не очень, а тут еще возникает курортный сбор, который увеличивает себестоимость отелей и санаториев, но никоим образом не отражается на частном секторе. Если рассматривать желание устойчивого развития туризма в стране, на мой взгляд, увеличение себестоимости за счет такого налогового сбора — это плохая история».

Впрочем, среди предпринимателей есть и те, кто не видит в планах властей никакого негатива. Например, интернет-провайдер RiNet исправно платит отчисления с операторов связи, и замдиректора компании Тимур Чудутов полагает, что для его бизнеса ничего не изменится: «Я не вижу. Мы платим его, ну и платим. Сейчас — по этой схеме, будем платить по другой. На эту тему у меня опасений нет.

Для нас, я считаю, ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. На стоимости услуг это не отразится».

В словах Антона Силуанова остается еще один повод для беспокойства бизнеса. Министр назвал перевод трех платежей в Налоговый кодекс первым этапом, после которого определят дальнейшие шаги в этой сфере. То есть от идеи сделать налогами экологический сбор или плату за проезд грузовиков по трассам власти окончательно не отказались.

Как уверяют в Минфине, в течение первых десяти лет после перевода трех сборов в Налоговый кодекс бизнесу не будет грозить тюрьма за их неуплату.