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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Налогу для бизнеса пересмотрят коэффициент

Как предприниматели оценивают увеличение сборов

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Российским предпринимателям грозит крупнейшее за пять лет повышение налогов. Минэкономразвития планирует проиндексировать коэффициенты, по которым рассчитывают единый налог на вмененный доход, патенты для ИП и торговые сборы. В результате ставки по этим режимам увеличатся на 4,9%. Это даже выше чем прогнозируемая Минэкономразвития годовая инфляция. “Ъ FM” побеседовал с предпринимателями и выяснил, осилят ли они очередное повышение налогов. Подробности — у Владислава Викторова.


Индексация налогов для малого бизнеса происходит ежегодно. Для этого Минэкономразвития пересматривает коэффициенты, которые используются для расчета ставок. И в этот раз ведомство существенно повысило показатель, который учитывает уровень потребительских цен. В итоге оказалось, что ставки по основным налоговым режимам для малых предпринимателей — налог на вмененный доход, патенты и торговые сборы — со следующего года увеличатся почти на 5%. Для ЕНВД это рекордный рост с 2015 года — тогда он увеличился на 7,5%. Новые изменения могут показаться не столь существенными, но учитывая, что бизнесу сейчас приходится непросто, для многих предпринимателей очередной рост может оказаться фатальным, считает гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков:

«Видно, что сектор находится в режиме не развития, а выживания.



Малейшее увеличение выводит бизнес в минусовую зону, и начинают “химичить” или на налогах, на зарплатах, и так далее. И это касается разных секторов. Мы сразу увеличим количество субъектов, которые работают по серым схемам. А дальше уход с рынка, больше не на чем минимизировать-то».

Впрочем, с 2021 года Минфин собирается отменить ЕНВД. В ведомстве говорят, что этот режим многие используют, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Ведь ставка там фиксированная, и она не привязана к выручке предприятия. Но для небольших компаний «вмененка» очень удобна, говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов. В Москве ее уже не применяют, а вот в регионах активно используют. Поэтому очередной рост ставок там вряд ли оценят. «Мы применяем ЕНВД вне Москвы. На нынешнем стагнирующем рынке 5% — это вся маржинальность, которая есть. По предприятиям, которые работают по франшизе, приемные сети, это, конечно, ударит. В услугах вообще маржинальность еще ниже, чем в торговле. Поэтому увеличивать ЕНВД — это значит увеличивать расходы на соответствующие части. Это крайне нежелательно»,— заключает Несветов.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена система патентов. Это касается владельцев небольших баров, салонов красоты или тех, кто сдает недвижимость в аренду. Они могут купить патент на срок от месяца до года вместо того, чтобы регулярно сдавать налоговые декларации. То, что он станет почти на 5% дороже, не сильно обрадовало сооснователя сети баров-магазинов «Пивотека 465» Александра Гончарова. Но сам он готов подстраиваться под новые правила: «Некритично 5%. Если мы платим по патенту 180 тыс. руб., 5% от этой суммы, по-моему, 9 тыс. руб. Если разбить на 12 месяцев, то есть по 500 руб. в среднем — это некритично. Мы покупаем патент на год, подаем заявку в конце декабря».

К слову, ранее президент Владимир Путин обещал не повышать налоговые ставки для бизнеса. Но идея Минэкономразвития формально не противоречит этому. Ведь индексация происходит каждый год, к тому же сейчас ведомство пересматривает лишь коэффициенты, а не сами налоги.

Ранее в Минфине сообщили, что в следующем году в Налоговом кодексе может появиться три новых сбора для бизнеса: утилизационный и курортный, а также обязательные отчисления операторам связи. Сейчас эти платежи не относятся к налогам.

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