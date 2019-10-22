Шойгу заявил о бегстве более 500 террористов из сирийских тюрем

За двое суток около 500 террористов сбежали из тюрем на северо-востоке Сирии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров России и Турции в Сочи, длившихся более шести часов.

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до 500 тех, кто находился в этих лагерях... сбежали. Сейчас, естественно, как нас убеждают, принимаются меры»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Также министр обороны потребовал сохранить охрану тюрем и лагерей беженцев, где содержатся семьи сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «Мы фактически в ежедневном режиме занимаемся и настойчиво говорим, чтобы та охрана, которая сегодня есть, была сохранена»,— добавил он.

После начала турецкой военной операции в Сирии президент России Владимир Путин неоднократно говорил об угрозе бегства террористов с территорий, некогда подконтрольных курдским формированиям. По оценкам Минобороны России, на северо-востоке Сирии в тюрьмах содержатся около 15 тыс. террористов, а в лагерях — более 100 тыс. человек. В первые дни операции стало известно о побеге более 800 заключенных.

Об итогах российско-турецких переговоров в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».