Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, которые продолжались более шести часов. Основной темой беседы, как и было запланировано, стала ситуация на северо-востоке Сирии. По итогам переговоров президенты подписали совместный меморандум.

На брифинге для прессы Владимир Путин заявил, что переговоры с господином Эрдоганом позволили выйти на «судьбоносные решения по Сирии». По словам российского президента, во время переговоров турецкая сторона дала подробные разъяснения, касающиеся целей и задач своей военной операции в регионе.

«В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе»,— прокомментировал итоги встречи господин Путин.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира». Положение о патрулировании закреплено в подписанном меморандуме. По словам господина Эрдогана, российско-турецкое патрулирование начнется сразу после того, как курдские формирования отойдут за пределы 30-километровой зоны. На выход за пределы обозначенной зоны курдам дано 150 часов, отсчет которых начнется завтра в 12:00 по московскому времени.

При этом оба президента выразили обеспокоенность ростом сепаратистских настроений в Сирии. По словам Владимира Путина, в последнее время эти настроения и противоречия подогревались в регионе извне.

Также российский президент отметил, что ситуация в регионе не должна помешать запуску Конституционного комитета, который должен состояться 29–30 октября в Женеве. «Исходим из того, что ситуация "на земле" не должна препятствовать долгожданному запуску комитета»,— сказал Владимир Путин.

Накануне встречи в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «необходимые шаги» по военной операции в Сирии будут предприняты по итогам российско-турецких переговоров. Тогда же глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что переговоры в Сочи «имеют особое значение».

Напомним, турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии, начатая 9 октября, вызвала осуждение со стороны ЕС, США, Лиги арабских стран. Вашингтон ввел санкции в отношении Турции, а Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность. В ходе турецко-американских переговоров Анкара согласилась приостановить операцию на пять дней, до 22 октября, чтобы курды покинули регион.

Об ожиданиях от переговоров лидеров Турции и России — в материале “Ъ” «Москва и Анкара движутся встречными курдами».