Мир на смену «Источника мира»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Негативного сценария, до последнего момента не исключавшего возобновления турецкой операции «Источник мира», удалось избежать. После шести часов напряженных переговоров президенты достигли соглашения, суть которого заключается в сохранении статус-кво и предоставлении 150 часов для решения новой задачи — отвода всех курдских формирований от границы с Турцией на всем ее протяжении. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.

«Ситуация в регионе очень острая, мы все это видим, понимаем,— сказал Владимир Путин, начиная днем во вторник встречу со своим турецким коллегой и одновременно задавая ей тон.— Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы». Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что его главный проект последнего времени — операция «Источник мира» «несомненно, обеспечит новые реалии», а встреча с президентом России — «несомненно, позволит обеспечить мир».

Между тем буквально за несколько часов до переговоров с Владимиром Путиным господин Эрдоган говорил не о мире, а о возможном возобновлении боевых действий на северо-востоке Сирии. «Если они (курдские формирования.— “Ъ”) не сдержат своих слов, то мы с еще большей решимостью продолжим операцию. К настоящему времени около 700–800 террористов уже покинули зону безопасности, мы ожидаем, что до 22:00 с этих территорий выйдут еще 1,2 тыс.»,— сказал господин Эрдоган, вылетая в Сочи.

Уверенность господина Эрдогана, что в Сочи сторонам удастся «обеспечить мир», оказалась не напрасной, хотя на это ушло шесть часов непростых переговоров.

Напряжение ощущалось даже в Вашингтоне. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации сообщило, что в Белом доме нет понимания того, продолжит Реджеп Тайип Эрдоган боевые действия или нет.

Выйдя к журналистам уже около 20.00, Владимир Путин заявил об «уважении интересов» и «разделении беспокойства» своего турецкого коллеги. «Противоречия и сепаратистские настроения (на севере Сирии.— “Ъ”) в последнее время, на наш взгляд, искусственно подогревались со стороны»,— сказал господин Путин.

«Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия»,— продолжал Владимир Путин. Тем самым он напомнил, что правительство Сирии Турцию на свою территорию все же не приглашало.

«Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе. И здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись»,— изложил свое видение будущей модели урегулирования Владимир Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сделал акцент на том, что Владимир Путин не упомянул. «Начиная с завтрашнего дня будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG («Курдских отрядов самообороны», КОС.— “Ъ”) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 км вглубь и ликвидированы. Наши совместное патрулирование будет осуществляться на расстоянии до 10 км вглубь сирийской территории»,— заявил турецкий лидер.

Целиком текст соглашений после выступления президентов зачитали министры иностранных дел двух стран: каждый на своем языке. Этот документ включает в себя десять пунктов, ключевые из которых (кроме общих слов о приверженности территориальной целостности Сирии и содействии возвращению беженцев) звучат следующим образом:

Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения. Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

Начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений YPG и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться за 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль-Рифата.

Будет создан отдельный механизм для мониторинга и верификации осуществления данного меморандума.

Таким образом, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган фактически договорились об ограничении зоны операции «Источник мира», которая изначально включала территорию от Манбиджа на западе до иракской границы на востоке, до достаточно небольшого прямоугольника между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн на севере и трассой М4 на юге. «Операция прекращается, все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений»,— пояснил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Сирии Башар Асад поддержал решения, принятые на переговорах.

Примечательно, что об окончании вывода своих войск из зоны между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном курдские вооруженные отряды заявили буквально за час до пресс-конференции президентов. Однако теперь им необходимо будет сделать то же самое на всем протяжении границы. «Нам предстоит большая работа, мы обсуждали разные варианты, в том числе и вариант ввода на эти территории (в 30-километровую зону.— “Ъ”) сирийских правительственных войск,— заявил, в свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу и добавил: — Но остановились на том, что туда войдут пограничные войска совместно с российской военной полицией».

Кирилл Кривошеев