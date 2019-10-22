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Следователь по «московскому делу» получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Следователь был удостоен награды «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Господин Габдулин возглавляет расследование «московского дела», дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального и ранее курировал «болотное дело». Рустам Габдулин также работал над делами бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода, пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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