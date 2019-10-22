Игорь Додон пропустил удар слева

Местные выборы в Молдавии показали, что у пророссийского президента страны Игоря Додона и его Партии социалистов появился опасный соперник на левом фланге. Давний противник господина Додона, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый вернулся в страну после нескольких лет вынужденного отсутствия и легко выиграл у конкурента-социалиста выборы мэра города Бельцы — второго по величине в стране. Эту должность он может использовать как трамплин для участия в выборах президента в следующем году.

Местные выборы в Молдавии, состоявшиеся 20 октября, на самом деле еще не закончились. В 387 населенных пунктах из 898 через две недели пройдет второй тур. Это касается и Кишинева. Пока пророссийские социалисты точно взяли власть в 124 мэриях разного уровня. Это меньше, чем у некогда правящей Демократической партии Молдавии, чьи кандидаты выиграли в 192 городах и селах.

В столице во второй тур выборов градоначальника вышли социалист Ион Чебан (40%) и лидер правой партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе (31%).

Особенность Кишинева в том, что мэра здесь почти никогда не выбирали с первого раза, а второй тур был дуэлью левого и правого кандидатов. При этом результат всегда был один: побеждал представитель правых сил.

Пока в молдавской столице сохраняется интрига, в Бельцах — втором по величине городе страны — итог известен, и он не в пользу социалистов. Их кандидат Александр Нестеровский крупно проиграл главе «Нашей партии» Ренато Усатому: 16% против 65%.

Господин Усатый, в 2015 году уже побеждавший на выборах мэра Бельц, не так давно вернулся в Молдавию. Дело в том, что пока власть в республике контролировал олигарх, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, с которым у Ренато Усатого в последние годы был конфликт, политику на родине грозил арест и тюремный срок.

Сначала лидер «Нашей партии» жил в России, где у него есть недвижимость и гражданином которой он является. Но потом у него и здесь начались проблемы, так что политику пришлось перебраться в Европу.

В июне режим олигарха Плахотнюка пал — против него единым фронтом выступили Россия, Евросоюз и США, поддержавшие создание в парламенте правящей по сей день коалиции из пророссийских социалистов и блока ACUM («Сейчас») — объединения прозападных партий «Действие и солидарность» и «Платформа “Достоинство и правда”». В результате тихой, бескровной революции, по сути, совершенной внешними силами, Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии, а господин Усатый сюда, наоборот, вернулся. Он активно занялся политикой и, будучи ярким популистом, стал возвращать утраченные за время вынужденной эмиграции позиции, осваиваясь на левом фланге, где привыкли царить социалисты.

Ренато Усатому удалось победить в Бельцах, хотя российские федеральные каналы, пользующиеся в Молдавии большой популярностью, перед выборами сообщали, что он фигурирует в деле скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, причастен к выводу крупных сумм из России через Молдавию и наркотрафику, а также поддерживает отношения с беглым олигархом Плахотнюком. Последний, отметим, обвиняется российскими правоохранителями в контрабанде гашиша, организации схемы вывода из РФ 37 млрд рублей и попытке организации заказного убийства.

Господин Усатый называл все подозрения в свой адрес предвыборными спекуляциями. И обвинил президента Игоря Додона в том, что тот стоит за медийной кампанией против него. «В одном репортаже я четыре статьи УК насчитал. Осталось меня обвинить в терроризме или убийстве Немцова. Я напишу письмо Путину, директору ФСБ, где укажу, кто и почему меня уничтожает»,— сказал господин Усатый “Ъ”.

Ренато Усатый Фото: facebook.com/RU1.md

Игорь Додон на просьбу “Ъ” прокомментировать обвинения со стороны Ренато Усатого в свой адрес не ответил.

Теперь Ренато Усатый не исключает участия в выборах главы государства. По плану они должны пройти в конце 2020 года. Он может стать неприятным соперником для завершающего первый президентский срок Игоря Додона, который до сих пор был вне конкуренции на левом фланге.

Впрочем, на вопрос “Ъ”, собирается ли он баллотироваться в президенты, господин Усатый ответил туманно: «Куда отправят люди, туда и пойду».

Глава кишиневского центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы уверен, что победу Ренато Усатого в Бельцах следует рассматривать именно в контексте предстоящей президентской кампании.

«Это не просто проба сил, а трамплин»,— сказал эксперт “Ъ” и напомнил, как в 2016 году в Молдавии специально меняли закон, повысив возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет, чтобы не допустить 38-летнего на тот момент Ренато Усатого до выборов главы государства. «Сейчас он основной и самый опасный конкурент Додона»,— полагает господин Манастырлы.

Президент Института стратегических инициатив, бывший замглавы МИД Молдавии Андрей Попов в беседе с “Ъ” отметил, что в чистом выигрыше от прошедших 20 октября выборов оказался именно Ренато Усатый. По его словам, их итоги не позволяют ни одной из главных политических сил говорить о своей победе или же указывать на чье-то поражение. «Это выборы без очевидных проигравших, и все могут их интерпретировать как свою победу. Но настоящей победой они являются лишь для Усатого, который, несмотря на усилия президента и социалистов по его дискредитации, победил в Бельцах в первом туре»,— сказал эксперт, согласившись с тем, что следующая цель лидера «Нашей партии» — выборы президента.

Владимир Соловьев