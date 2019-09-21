Переизбранник России

В Молдавию 20 сентября с двухдневным визитом прилетел ее главный куратор в российском правительстве вице-премьер Дмитрий Козак. Там его благодарили за участие в свержении режима олигарха Владимира Плахотнюка и просили еще больше открыть российский рынок для молдавских товаров. У России встречные интересы: она предлагает республике купить самолеты Sukhoi Superjet 100 и интересуется такими активами, как кишиневский аэропорт. С подробностями из молдавской столицы — специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев.
Президент Молдавии Игорь Додон ждал Дмитрия Козака в холле здания администрации президента.
— Немногих я так встречаю,— признался он корреспонденту “Ъ”.
— Владимира Путина когда так же будете встречать?
— Надеюсь, уже во время следующего президентского мандата,— быстро сориентировался господин Додон.
Поняв, что фраза может выглядеть двусмысленно, он уточнил:
— Не его (Владимира Путина.— “Ъ”) мандата — моего.
Переизбираться Игорь Додон будет в следующем году. Отношения с Россией, помогавшей и помогающей ему и его Партии социалистов, важны для молдавского лидера. Они выглядят так: Игорь Додон приезжает в Москву с просьбами, а увозит решения. Так было со снятием ограничений на экспорт молдавского вина, фруктов, овощей. То же самое недавно произошло с газом: 7 сентября господин Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, попросил скидку и увез ее из Москвы в Кишинев.
С 1 октября Кишинев будет покупать российский газ на $10–15 дешевле, чем сейчас (нынешняя цена — $235 за 1 тыс. куб. м). День, когда российский газ подешевеет, выбран неслучайно: в октябре в Молдавии состоятся местные выборы, и социалистам важно укрепить позиции, чтобы получить под свой контроль как можно больше районов и населенных пунктов.
Но это еще не все.
Учитывая, что он сегодня единственный партнер России в Молдавии, такой прогноз может сбыться.
Еще господин Додон хотел бы перед выборами укрепить позиции на молдавском медиарынке. Ему уже подконтрольны телеканалы «НТВ-Молдова» и «ТНТ-Молдова» (ретранслируют российские НТВ и ТНТ). По данным “Ъ”, молдавский президент хочет, чтобы его люди получили право ретранслировать в стране российский «Первый канал». Не исключено, что эта просьба прозвучала на закрытой встрече господ Додона и Козака.
Поговорив с глазу на глаз, молдавский президент и российский вице-премьер приехали на двусторонний экономический форум. Здесь Игорь Додон сообщил, что перезапуск молдавско-российских отношений набрал хороший темп.
— В этом есть ваша личная заслуга, Дмитрий Николаевич,— отдал президент Молдавии должное господину Козаку.
В июне вице-премьер России сыграл одну из ключевых ролей в свержении режима олигарха Владимира Плахотнюка, при котором российско-молдавских отношений, по сути, не было. Дмитрий Козак фактически создал коалицию пророссийских социалистов Игоря Додона с прозападным блоком ACUM (образован партиями «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"»). Когда этот альянс кроме Москвы поддержали Евросоюз и США, режим олигарха рухнул, а сам он бежал из страны.
Вице-премьер ответил, что при принятии таких решений нужна взаимность:
— Таков закон жанра: решения принимаются на взаимной основе.
Россия уже обозначила, чего хотела бы от Молдавии. В протоколе заседания российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомился “Ъ”, говорится: РФ заинтересована в поставках Молдавии самолетов Sukhoi Superjet 100 и вагонов для нужд госпредприятия «Железная дорога Молдовы».
Российский бизнес также присматривается к объектам вроде Международного аэропорта Кишинева и порта Джурджулешты на юге страны на реке Дунай. Но проблема в том, что идея приобретения этих активов инвесторами из России может не понравиться правительству во главе с прозападным премьером Майей Санду. С ней господин Козак встретится в Кишиневе 21 сентября.
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