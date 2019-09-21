Переизбранник России

В Молдавию 20 сентября с двухдневным визитом прилетел ее главный куратор в российском правительстве вице-премьер Дмитрий Козак. Там его благодарили за участие в свержении режима олигарха Владимира Плахотнюка и просили еще больше открыть российский рынок для молдавских товаров. У России встречные интересы: она предлагает республике купить самолеты Sukhoi Superjet 100 и интересуется такими активами, как кишиневский аэропорт. С подробностями из молдавской столицы — специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев.

Президент Молдавии Игорь Додон ждал Дмитрия Козака в холле здания администрации президента.

— Немногих я так встречаю,— признался он корреспонденту “Ъ”.

— Владимира Путина когда так же будете встречать?

— Надеюсь, уже во время следующего президентского мандата,— быстро сориентировался господин Додон.

Поняв, что фраза может выглядеть двусмысленно, он уточнил:

— Не его (Владимира Путина.— “Ъ”) мандата — моего.

Переизбираться Игорь Додон будет в следующем году. Отношения с Россией, помогавшей и помогающей ему и его Партии социалистов, важны для молдавского лидера. Они выглядят так: Игорь Додон приезжает в Москву с просьбами, а увозит решения. Так было со снятием ограничений на экспорт молдавского вина, фруктов, овощей. То же самое недавно произошло с газом: 7 сентября господин Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным, попросил скидку и увез ее из Москвы в Кишинев.

С 1 октября Кишинев будет покупать российский газ на $10–15 дешевле, чем сейчас (нынешняя цена — $235 за 1 тыс. куб. м). День, когда российский газ подешевеет, выбран неслучайно: в октябре в Молдавии состоятся местные выборы, и социалистам важно укрепить позиции, чтобы получить под свой контроль как можно больше районов и населенных пунктов.

Но это еще не все.

Игорь Додон заявил, что с 1 января 2020 года — года президентских выборов в Молдавии — скидка на газ может составить $45–50, а с 1 апреля — все $70.

Учитывая, что он сегодня единственный партнер России в Молдавии, такой прогноз может сбыться.

Еще господин Додон хотел бы перед выборами укрепить позиции на молдавском медиарынке. Ему уже подконтрольны телеканалы «НТВ-Молдова» и «ТНТ-Молдова» (ретранслируют российские НТВ и ТНТ). По данным “Ъ”, молдавский президент хочет, чтобы его люди получили право ретранслировать в стране российский «Первый канал». Не исключено, что эта просьба прозвучала на закрытой встрече господ Додона и Козака.

Поговорив с глазу на глаз, молдавский президент и российский вице-премьер приехали на двусторонний экономический форум. Здесь Игорь Додон сообщил, что перезапуск молдавско-российских отношений набрал хороший темп.

— В этом есть ваша личная заслуга, Дмитрий Николаевич,— отдал президент Молдавии должное господину Козаку.

В июне вице-премьер России сыграл одну из ключевых ролей в свержении режима олигарха Владимира Плахотнюка, при котором российско-молдавских отношений, по сути, не было. Дмитрий Козак фактически создал коалицию пророссийских социалистов Игоря Додона с прозападным блоком ACUM (образован партиями «Действие и солидарность» и «Платформа "Достоинство и правда"»). Когда этот альянс кроме Москвы поддержали Евросоюз и США, режим олигарха рухнул, а сам он бежал из страны.

Дмитрия Козака не только благодарили, но и просили продлить беспошлинный режим для ввоза таких товаров, как вино и сельхозпродукция, а также расширить список компаний, которые могут экспортировать свои товары на российский рынок.

Вице-премьер ответил, что при принятии таких решений нужна взаимность:

— Таков закон жанра: решения принимаются на взаимной основе.

Россия уже обозначила, чего хотела бы от Молдавии. В протоколе заседания российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомился “Ъ”, говорится: РФ заинтересована в поставках Молдавии самолетов Sukhoi Superjet 100 и вагонов для нужд госпредприятия «Железная дорога Молдовы».

Российский бизнес также присматривается к объектам вроде Международного аэропорта Кишинева и порта Джурджулешты на юге страны на реке Дунай. Но проблема в том, что идея приобретения этих активов инвесторами из России может не понравиться правительству во главе с прозападным премьером Майей Санду. С ней господин Козак встретится в Кишиневе 21 сентября.