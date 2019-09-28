Гашиш ловили в море и возили тягачом Владимира Плахотнюка обвинили в наркопоставках в Россию, но не арестовали

Тверской райсуд отказался арестовывать молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, заочно обвиняемого МВД в организации преступного сообщества, за шесть лет поставившего из Марокко в Россию сотни килограммов гашиша, маркированных значками € или эмблемой Audi.

Тверской суд рассматривал ходатайство Следственного департамента (СД) МВД недолго. Выслушав адвоката Дарью Константинову, представляющую интересы Владимира Плахотнюка, судья лишь уточнил у следователя, объявлен ли молдавский олигарх в международный розыск и объединены ли уголовные дела, возбужденные против него, в одно производство.

Господин Плахотнюк, проживающий сейчас в США, заочно обвиняется тем же СД МВД России в создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК) по выводу миллиардов рублей из России, а Следственным комитетом России (СКР) — в организации покушения (ст. 30 и ст. 105 УК) на его политического оппонента Ренато Усатого.

Услышав от представителя следствия дважды «нет», судья удалился в совещательную комнату. Выйдя минут через двадцать, судья оставил арестное ходатайство без рассмотрения — что фактически означает отказ. Госпожа Константинова посчитала его логичным. Она отметила, что Владимир Плахотнюк не имеет никакого отношению к наркотикам, а его уголовное преследование назвала политически мотивированным.

Адвокат отметила, что два года назад Интерпол уже отказался по политическим мотивам вносить господина Плахотнюка в свою разыскную базу по российскому запросу, поэтому новые усилия в этом направлении она считает бессмысленными.

Следственный департамент МВД считает олигарха организатором международного наркокартеля, который поставил в Россию сотни килограммов гашиша из Марокко. По версии следствия, наркокартель зародился в середине 2000-х годов, когда молдавские криминальные авторитеты Олег Прутяну (Борман) и Семен Стигареску (Саша Спортсмен, Патлатый) отбывали длительные сроки в лиссабонской тюрьме за рэкет и похищение людей. Саша Спортсмен, например, получил 21 год. В тюрьме они познакомились с испанским уголовником Мануэлем Сильвино Пальмой де ла Пасом (Лоло), который сидел за организацию наркотрафика из Марокко. Испанец и рассказал им о перспективах криминального бизнеса. В 2012 году, когда Бормана освободили, а Сашу Спортсмена депортировали для отбытия наказания в Молдавию, где он тут же вышел, испанский «авторитет» прилетел к ним в Кишинев. В июне 2012 года он, по версии обвинения, в компании тюремных приятелей встретился с тогдашним главой Демократической партии Молдавии Плахотнюком, который, полагает следствие, представлял интересы местной оргпреступности.

Участники встречи обсудили маршруты поставок гашиша, их объемы, расходы на транспортировку и разделили предполагаемую прибыль между организаторами наркотрафика.

Лоло вместе с его знакомым Исидором Фернандесом Гусманом (Иси) досталась закупка наркотиков в Марокко и их переправка в Испанию. Борман и Саша Спортсмен взяли на себя обеспечение взаимодействия с криминальным миром и транспортировку гашиша по Европе. А Владимир Плахотнюк, узнав, что предполагаемая прибыль должна составить 1000%, как говорится в материалах дела, обещал покровительство наркодельцам со стороны властей и правоохранительных органов Молдавии, отмечается в материалах дела. Кроме того, один из влиятельнейших молдавских политиков того времени, по версии следствия, взял на себя финансовые вопросы, включая легализацию денег, вырученных от наркоторговли, через подконтрольные ему банки.

Интересно, что российское следствие так и не смогло установить, как Лоло оказался в Кишиневе,— меток о пересечении им молдавской границы обнаружено не было.

Для силового прикрытия канала господин Плахотнюк, уверено следствие, привлек «авторитета» Геннадия Векю (Клиффорд) и профессионального кикбоксера Константина Цуцу. В бойцовском клубе последнего вербовались и тренировались боевики, используемые для силовых акций и охраны.

Любопытно, что в декабре 2014 года господин Цуцу стал депутатом молдавского парламента от Демократической партии и вошел в комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. После этого молодой политик будет по поручению своего босса контактировать с представителями правоохранительных органов, решая все оперативные вопросы с провозом наркотиков.

Всего в организации наркотрафика участвовали десятки человек. А способ перевозки гашиша, запущенный в 2012 году, напоминал схему доставки алкоголя времен сухого закона, показанную в фильме «Однажды в Америке», только с применением новых технологий. Спрессованный в прямоугольные брикеты гашиш на небольших катерах доставлялся через Гибралтарский пролив к побережью Испании. В нейтральных водах брикеты, перевязанные скотчем и запакованные в герметичные контейнеры с GPS-трекерами, скидывались за борт. После чего со стороны Испании под видом рыболовецких шхун к местам сброса подходила другая группа, которая вылавливала контейнеры и доставляла на фермы, одна из которых принадлежала тестю Лоло. Здесь гашиш фасовался в килограммовые пакеты, на которые ставились метки в виде значка €, звезды, снежинки или эмблемы компании Audi — преступники тщательно следили, чтобы их знаки не использовали конкуренты. После чего наркотики загружали в оборудованные тайниками автомобили, также снабженные трекерами. Минимальный вес одной поставки составлял 300 кг — поэтому нередко для перевозок использовался тягач MAN. Наркотики доставлялись в Москву через территории Молдавии, Украины или Белоруссии. В 2016 году совместными усилиями испанских, белорусских и российских правоохранительных органов многие участники наркокартеля были арестованы. Господа Плахотнюк и Цуцу числятся в розыске, а личности еще нескольких человек, в том числе Миши Дурака, не установлены.

Стоит отметить, что само дело базируется на показаниях двух засекреченных свидетелей, которые фигурируют в материалах под псевдонимами Ласточкин и Бывалый.

Владислав Трифонов