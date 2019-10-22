Мэрия Новосибирска: эксплуатация ледовой арены невозможна без станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска не планирует отказываться от строительства станции метро «Спортивная», необходимой для нормального функционирования новой ледовой арены. Об этом “Ъ” сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

По данным департамента, эксплуатация ледовой арены «без строительства станции метрополитена невозможна». «Станция является одним из объектов проектирования и строительства ледовой арены, как и остальные объекты транспортной инфраструктуры, запланированные в целях обеспечения доступности до территории многофункциональной ледовой арены»,— говорится в ответе мэрии на запрос “Ъ”.

В департаменте транспорта добавили, что вопрос проектирования и строительства арены координирует областное правительство. «Ни один муниципалитет, ведущий строительство метрополитена или планирующий его строительство, не может самостоятельно изыскивать средства для строительства. Санкт-Петербург и Москва являются субъектами федерации»,— отмечают в мэрии. Тем не менее, муниципалитет «не планирует отказываться от строительства станции», указано в ответе на запрос: работы по «Спортивной» будут вестись в рамках лимитов финансирования на текущий год.

Ранее сообщалось, что правительство Новосибирской области предложило мэрии перезаключить соглашение о предоставлении субсидий на строительство станции «Спортивная». По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, срок нового соглашения составит один год вместо трех из-за отсутствия федерального финансирования сразу на весь срок. В мэрии уточнили, что предложение касается только 2019 года: сейчас идут переговоры по определению источника финансирования строительства станции на 2020-2021 годы.

Станция «Спортивная» в Новосибирске запроектирована вблизи новой ледовой арены, которую необходимо построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В августе мэр Анатолий Локоть говорил, что в городе нет альтернативного решения транспортного вопроса, кроме строительства станции метро.

Изначально мэрия начала искать подрядчика для строительства станции «Спортивной» стоимостью 2,6 млрд руб., но позднее отменила конкурс и объявила новый. Он предполагает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Стоимость контракта оказалась ниже — 376 млн руб.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз