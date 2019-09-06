В Новосибирске ищут подрядчика для строительства станции метро за 2,6 млрд рублей

Власти Новосибирска объявили конкурс по выбору подрядчика для строительства станции метро «Спортивная». Начальная стоимость госконтракта составляет 2,6 млрд руб. Работы будут оплачены из областного и городского бюджетов. Заказчиком выступает МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Подвести итоги тендера планируется 2 октября.

Победителю тендера предстоит выполнить работы по строительству станции метро до 30 ноября 2021 года. Станцию «Спортивная» власти собираются построить к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. В августе мэр Анатолий Локоть сообщал, что подготовительные работы по строительной площадке завершены. Проектная документация для строительства станций отклонялась Главгосэкспертизой России несколько раз из-за допущенных нарушений.

Станция «Спортивная» будет расположена вблизи новой ледовой арены, которую планируется построить также к молодежному чемпионату. Ожидается, что в возведение самого дворца спорта вложат 4,5 млрд руб., еще 2,8 млрд руб. — в создание инфраструктуры.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Оксана Павлова