Мэр Новосибирска не видит альтернативы будущей станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что уже на следующей неделе власти ожидают ответа Главгосэкспертизы по проекту строительства станции метро «Спортивная» вблизи ледовой арены, строящейся к молодежному чемпионату мира по хоккею -2023. Ранее Главгосэкспертиза не дала положительное заключение по проекту. «Документа официального пока нет, но нами были отработаны все замечания экспертной группы, отработан весь список вопросов. Мы вправе рассчитывать на положительное заключение. На следующей неделе уже можно будет об этом говорить окончательно», – сказал мэр журналистам.

По его словам другой альтернативы решения транспортного вопроса, кроме строительства станции нет. «Это будет совсем другая история и другой план проведения чемпионата мира. У нас нет альтернатив, все лодки сожжены, Рубикон перейден», – сказал Анатолий Локоть.

Юлия Сасевич, Оксана Павлова