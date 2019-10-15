Власти Новосибирска объявили новый конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная». Начальная стоимость госконтракта — 376 млн руб., в том числе средства бюджета Новосибирской области — 375 млн руб., города — около 1 млн руб. Выполнить работы по контракту подрядчик обязан к концу декабря 2019 года. Подвести итоги тендера планируется 21 октября.

Изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд руб. На прошлой неделе стало известно, что мэрия отменила первый конкурс по выбору подрядчика. Станцию «Спортивная» власти собираются построить к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, перенос срока конкурса на строительство станции метро «Спортивная» связан с вопросами проработки источников финансирования на 2020-2021 годы. «В настоящий момент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов этого года. Источники финансирования следующего года будут определены в рамках формирования бюджетов следующего года», - сообщили в департаменте.

Конкурсные процедуры на строительство всего объекта будут проводиться в несколько этапов, сказали в мэрии, отметив, что сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» остаются прежними — первый квартал 2022 года. В этом году будут выполняются подготовительные работы.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Оксана Павлова