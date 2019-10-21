СМИ: власти не нашли средств на строительство новосибирского метро

Правительство Новосибирской области уведомило мэрию об «отсутствии средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству новосибирского метрополитена». Об этом сообщает Тайга.инфо, в распоряжении которой оказалась копия письма из областного правительства. Источник издания в городской администрации подтвердил его подлинность.

Региональные власти предложили расторгнуть соглашение с мэрией о предоставлении городу субсидий из областного бюджета на строительство станции метро «Спортивная», пишет Тайга.инфо, а также рекомендовали городской администрации отменить конкурс на возведение станции «из-за уменьшения объема бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия».

Ранее предполагалось, что станция «Спортивная» будет расположена вблизи новой ледовой арены, которую обещают построить в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Ожидается, что в возведение самого дворца спорта вложат 4,5 млрд руб., еще 2,8 млрд руб. — в создание инфраструктуры.

Летом этого года власти Новосибирска начали искать подрядчика для строительства станции метро «Спортивная», но осенью конкурс отменили. Начальная стоимость госконтракта тогда составляла 2,6 млрд руб. В октябре мэрия объявила новый конкурс для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная». Стоимость контракта оказалась ниже — только 376 млн руб. Работы планируется оплатить из областного и городского бюджетов.

В августе этого года мэр Анатолий Локоть заявлял, что в Новосибирске нет альтернативного решения транспортного вопроса, кроме строительства станции «Спортивная». «Это будет совсем другая история и другой план проведения чемпионата мира. У нас нет альтернатив, все лодки сожжены, Рубикон перейден»,— говорил глава города на встрече с журналистами.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз