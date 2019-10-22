Найденное после прорыва дамб золото хотят направить на компенсацию пострадавшим

Следствие может арестовать изъятое золото, чтобы возместить ущерб потерпевшим в результате прорыва дамб в Красноярском крае, где погибли 15 человек. В сейфе, обнаруженном на месте трагедии, находилось 18 кг золота, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ) передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщается на сайте ведомства.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова. Позже на месте гибели старателей артели «Сисим» обнаружили металлический сейф. Как сообщает СКР, гендиректор в ходе допроса заявил, что в одном из разрушенных водой техпомещении находился сейф с золотом.

«В рамках расследования уголовного дела 22 октября 2019 года в дневное время после осушения одной из заводей сотрудниками МЧС был обнаружен закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших»,— говорится в сообщении ведомства.

Ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 15 рабочих. Следствие возбудило уголовное дело, потерпевшим из-за прорыва дамбы в районе села Щетинкино в Красноярском крае были признаны 29 человек.

Потробнее о ЧП — в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».