СКР признал потерпевшими от прорыва дамбы в Красноярском крае 29 человек

Из-за прорыва дамбы пострадали в районе села Щетинкино в Красноярском крае потерпевшим были признаны 29 человек, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР). Следователи допросили 185 свидетели, провели шесть обысков и семь раз осмотрели место происшествия.

«По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации»,— заявил СКР.

Следствие продолжает утверждать, что дамбы возводились незаконно без каких-либо разрешительных документов.

Ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 15 рабочих. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

О расследовании трагедии —в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».