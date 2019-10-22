Помпео заявил о готовности США начать военные действиям против Турции

США готовы к военным действиям против Турции, в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC. При этом он не сказал, какие именно действия Анкары могут привести к принятию президентом США Дональдом Трампом решения о силовом сценарии.

«Мы предпочитаем мир войне,— сказал господин Помпео.— Но в случае необходимости военных действий, вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к этим действиям». Госсекретарь подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.

Напомним, Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым. После начала военной операции «Источник мира» на севере Сирии США ввели санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Турции.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.

О ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».