Девушка, которую при задержании ударили в живот, пожаловалась на бездействие СКР

Защита Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, обратилась в Басманный суд. Адвокаты требуют признать незаконным бездействие сотрудников Следственного комитета России (СКР), рассматривавших жалобу пострадавшей.

В августе Московское управление МВД сообщило о начале служебной проверки грубого задержания госпожи Сосновской. Как считает ее адвокат Татьяна Молоканова, должна проводиться не служебная проверка, а проверка в рамках ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).

«Мы сегодня обратились в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие следствия после нашего обращения к ним, а также признать незаконной передачу дела на проверку в Росгвардию»,— заявила «Интерфаксу» адвокат.

Напомним, момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: видно, как полицейский бьет ее в живот. После задержания у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Госпожа Сосновская обратилась в СКР с требованием наказать сотрудника МВД. В сентябре СКР передал Росгвардии жалобу.

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности, читайте в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».