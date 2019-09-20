СКР передал Росгвардии жалобу девушки, которую при задержании ударили в живот

Следственный комитет России (СКР) передал в Росгвардию рассмотрение жалобы Дарьи Сосновской, получившей удар в живот при задержании на акции оппозиции 10 августа в Москве, сообщила адвокат пострадавшей девушки Татьяна Молоканова «Интерфаксу». Ранее об инциденте на акции было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

«Да, я сегодня получила уведомление о том, что жалобу передали в Росгвардию»,— сказала госпожа Молоканова.

Напомним, момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: видно, как полицейский бьет ее в живот. После задержания у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

После инцидента госпожа Сосновская обратилась в СКР с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания госпожи Сосновской.

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».

Как Владимир Путин прокомментировал акции протеста в Москве, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».