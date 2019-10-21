Эрдоган: мы обсудим операцию в Сирии с Путиным, а после предпримем необходимые шаги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен «предпринять необходимые шаги» по военной операции в Сирии после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится завтра, 22 октября, в Сочи.
«120-часовой перерыв по большей части закончился. Завтра у нас поездка в Россию, в Сочи. Мы обсудим этот вопрос с господином Путиным и предпримем шаги, которые необходимо предпринять»,— приводит слова президента NTV.
Ранее сообщалось, что господин Эрдоган обсудит с Владимиром Путиным отвод сирийских войск от границы для переселения беженцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что операция Турции может навредить политическому урегулированию.
Анкара объявила о военной операции на севере Сирии 9 октября. Дамаск назвал эти действия агрессией. 17 октября Турция и США достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время курдские отряды должны покинуть район пограничной зоны безопасности.
Как турецкая военная операция была приостановлена в регионе, — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».
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