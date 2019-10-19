Эрдоган намерен обсудить с Путиным отвод сирийских войск от границы для переселения беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на севере Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калина. Анкара хочет, чтобы сирийские правительственные силы покинули районы, расположенные вблизи турецкой границы, чтобы они могли разместить там до 2 млн беженцев. По его словам, поддерживаемые Россией сирийские войска должны покинуть зону безопасности в Сирии к востоку от Евфрата, потому что беженцы «не хотят возвращаться в районы, находящиеся под контролем режима».

«Это одна из тем, которую мы будем обсуждать с русскими, потому что, опять же, мы не собираемся заставлять беженцев идти туда, куда они не хотят,— сказал он.— Мы хотим создать условия, которые позволят им вернуться туда, где они будут чувствовать себя в безопасности».

Турция приняла около 3,6 млн сирийских беженцев, спасающихся от вооруженного конфликта. Напомним, 17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. В рамках этих договоренностей Курдские формирования выведут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Если это условие не будет выполнено, Анкара продолжит военную операцию в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.

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