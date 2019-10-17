«Яндекс» увидел свое «угрюмое» будущее

От «Яндекса» отвернутся инвесторы, из компании уйдут самые талантливые сотрудники, и IT-гигант превратится в унылый поисковик — такими, по мнению руководства холдинга, будут последствия законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который ограничивает долю иностранцев в капитале таких компаний. Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина дала большое интервью РБК и представила свое видение ситуации вокруг крупнейшего игрока российского интернет-рынка. По ее мнению, «сейчас происходит какая-то абсолютная несусветная глупость». Подобные инициативы топ-менеджер назвала разрушительными, а стоять за всем этим могут чьи-то экономические интересы. Что же происходит вокруг «Яндекса»? И что об этом думает рынок? Выяснял Григорий Колганов.

Вот уже год вокруг «Яндекса» неприятные слухи и новости. Сначала на фоне сообщений о намерении Сбербанка купить большую долю в холдинге акции интернет-гиганта потеряли почти $3 млрд. Потом был законопроект об ограничении 20% доли иностранцев в новостных агрегаторах и похожий запрет на владение значимыми информационными ресурсами — еще минус 2 млрд капитализации. Елена Бунина не исключила, что цель всего этого — снизить стоимость бумаг компании до минимума, чтобы потом дешево купить. «Нехорошая игра, но понятная»,— говорит топ-менеджер. Однако директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников сомневается в экономической подоплеке происходящего вокруг «Яндекса»: «Знаю заинтересованных людей, которые потенциально могли бы рассчитывать на покупку “Яндекса”, они не считают деньги. Мне кажется, это больше политическая история, нежели история про снижение капитализации компании. Показать, что это наше, что мы этим можем так или иначе управлять».

О политической составляющей Елена Бунина деликатно не говорит, но на рынке это одна из самых обсуждаемых версий. Поправки о значимых интернет-ресурсах появились летом — примерно тогда же депутатов страшно возмутило, что в топе новостного агрегатора «Яндекса» долго провисела опровергнутая новость о запрете старых автомобилей. На рынке полагают, что госконтроль над интернет-гигантом и его контентом и есть главная причина того, что сейчас происходит, поделился президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский: «У нас все в руках государства так консолидируется. А тут вопрос медийного контроля за каналами. Дело в том, что сейчас управленческая школа верит в то, что можно контролировать каналы, сообщения, которые по ним поступают. То есть они считают, что для политической ситуации очень важен контроль за каналами».

Как в Госдуму внесли законопроект о значимых интернет-ресурсах Читать далее

Говоря о последствиях, Елена Бунина заметила, что после подобных обвалов капитализации инвесторы могут уже не вернуться. Кроме того, многие ключевые сотрудники «Яндекса» тоже владеют акциями компании. «Что они сделают после столь значительного падения дохода? — вопрошает Бунина. — Соберут вещи и уедут в Facebook. Из-за этого перестанут развиваться новые классные сервисы, над которыми работает холдинг». Похоже на крик отчаяния, признает директор по исследовательским проектам Института исследований интернета Глеб Шуклин. Но он не уверен, что эти аргументы будут услышаны: «Если топ-менеджеры “Яндекса” прибегают к такого рода аргументам, то действительно ситуация достаточно серьезная. Если бы я был чиновником, на меня бы это подействовало. Но мы не можем сказать наверняка, в каком состоянии находятся те люди, которые могут принимать решения».

Но, может быть, лоббистских ресурсов «Яндекса» хватит, чтобы докричаться до людей, принимающих решения? Вряд ли компании удастся выстоять в одиночку, полагает директор РОЦИТ Сергей Гребенников:

«Один “Яндекс” в этой борьбе не сможет справиться. Нужно говорить про отрасль. Если ее не устраивают определенные законы, нужно разъяснить и сказать, что не так. Когда одна коммерческая организация будет просто говорить, что против нее встало государство — даже мне уже не верится».

Что ждет компанию, если она не устоит под нажимом, предельно лаконично описала Елена Бунина: интернет-гигант превратится в угрюмый, унылый поисковик, эдакий «Яндекс — найдется что-нибудь». Интересно, найдется ли теперь кто-нибудь, способный слышать эти аргументы?

Российский «Яндекс» принадлежит одноименной международной компании, зарегистрированной в Нидерландах. Руководит холдингом один из его основателей — Аркадий Волож, имеющий гражданство Мальты. Его состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд.