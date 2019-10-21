В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение дня тишины

За нарушения во время дня тишины в России иностранные СМИ могут начать штрафовать на сумму от 2,3 млн до 3,5 млн руб. Соответствующие поправки планируется внести в несколько федеральных законов, заявил газете «Известия» первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев. Сейчас отдельного наказания для зарубежных изданий нет.

Согласно действующему законодательству, предвыборная агитация в день тишины наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс., для избирательных объединений и иных юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.

В частности, в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» планируется добавить понятие «иностранные СМИ». Речь будет идти об изданиях, которые имеют регистрацию за рубежом. Также поправку внесут в ст. 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом). Эта статья будет предполагать административный штраф для юрлиц в размере от 2,3 млн до 3,5 млн руб. или «4% от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности», рассказал господин Шхагошев.

По мнению депутата, в последнее время допускаемые зарубежными СМИ нарушения в России «стали массовыми». «Отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти»,— убежден Адальби Шхагошев.

Ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства ранее предложили в комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства позднее выявила нарушения со стороны радио «Свобода», «Настоящего времени», «Медузы», Русской службы ВВС, «МБХ медиа», «Голоса Америки».

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ читайте в публикации “Ъ”.