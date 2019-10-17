Госдума обвинила «Медузу», BBC и «Радио Свобода» в нарушении дня тишины

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения избирательного законодательства со стороны иностранных медиа-ресурсов — «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба ВВС», «МБХ медиа», «Голос Америки». Как сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, материалы о нарушениях будут направлены в Роскомнадзор и в прокуратуру.

«Представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства в сфере СМИ подтвердил, что действительно эти медиа-ресурсы нарушали законы, когда осуществлялась избирательная кампания и в день голосования»,— цитирует господина Пискарева пресс-служба Госдумы. Также комиссия обсудила нарушение закона о выборах со стороны Facebook и Google.

В ходе заседания депутаты заслушали информацию от МИА «Россия сегодня», Федерального агентства новостей, телекомпаний НТВ и RT, а также медиа-группы «Патриот». Журналисты представили материалы, где сообщалось о координации протестных акций в Москве через мессенджеры, о центрах по подготовке тех, кто потом возглавляет протестные акции. Также была озвучена информация об американском агенте — сотруднике посольства США в России Стивене Секстоне, который, по данным журналистов, является одним из кураторов несанкционированных акций протеста летом в Москве.

Напомним, летом в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялось несколько акций протеста, в организации которых власти усмотрели иностранное вмешательство. В частности, недовольство у депутатов Госдумы вызвал размещенный в Twitter немецкой медиакорпорации Deutsche Welle. Также МИД РФ выражал недовольство публикациями посольства США в России из-за призыва участвовать в несакнционированном шествии 3 августа. В качестве вмешательства расценивается публикация маршрута акции протеста.

Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий.

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ — в публикации “Ъ” «Госдума гонит немецкую волну».