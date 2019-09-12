Сенатор Климов предложил ужесточить избирательное законодательство

Глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов считает, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. «Наши зарубежные партнеры, в том числе Facebook, заявляют о том, что надо заказчиков наказывать, как они говорят, рекламодателей. Наверное, нам надо это иметь в виду. Может быть, действительно наше наказание, которое будет основано на Конституции РФ, должно быть более ощутимым для тех, кто этим занимается, понимая, заведомо зная, что это делать нельзя»,— сказал господин Климов (цитата по ТАСС).

По его словам, с такой позицией согласны многие члены комиссии. Он отметил, что такой подход «не извиняет тот же Facebook». «Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается»,— сказал сенатор.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о двойных стандартах в действиях Facebook во время единого дня голосования. Ведомство обвинило Facebook, Google и YouTube во вмешательстве в выборы из-за распространения политической рекламы в день тишины. Facebook на это заявила, что ответственность за публикации несут рекламодатели. Если в компанию поступают сообщения о нарушениях, она рассматривает заявку и принимает необходимые меры. Компания Google в ответ на обвинения сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня. Перед этим Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение дня тишины, в течение которого запрещается политическая агитация.

Согласно действующему законодательству, предвыборная агитация в день тишины наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для избирательных объединений и иных юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.