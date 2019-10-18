Власти Венесуэлы отрицают планы передать PDVSA «Роснефти»

Венесуэла не будет передавать контроль над национальной компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA) российской корпорации «Роснефть», сказал председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо «РИА Новости». Он назвал недостоверным сообщение газеты El Nacional.

«Нет, конечно, нет… У нас хорошие отношения с "Роснефтью" и прекрасные отношения с Россией. Владимир Путин является лучшим другом Венесуэлы, как и господин Сечин. У нас тесные отношения в экономике, особенно на фоне блокады Венесуэлы»,— сказал Диосдадо Кабельо.

Газета El Nacional сообщала, что PDVSA может перейти «Роснефти» в счет долга перед Россией. Якобы на предприятие уже приезжали представители нефтекомпании и оценивали его состояние. Утверждалось, что для повышения конкурентоспособности необходимо сократить штат национальной компании. В «Роснефти» назвали сообщение слухами и отказались его комментировать.

В начале года США ввели санкции против компании PDVSA на фоне попытки госпереворота в Венесуэле.

Подробнее об этом в материале “Ъ” «PDVSA подпала под санкции США».