Евгений Куйвашев призвал уральцев мечтать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев «быть настойчивыми, не бояться проявлять волю при воплощении мечтаний», чтобы осуществить «извечную русскую мечту о сильной, справедливой, свободной России». Его призыв опубликован в программной статье «Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность» в официальном печатном органе свердловских властей «Областной газете».

В ней губернатор подвел итоги своей деятельности на посту губернатора: вспомнил о борьбе за проведение выставки ЭКСПО-2025, получении права проведения Универсиады-2023, проведении «Иннопрома», саммита GMIS, чемпионата мира по боксу и другие крупных мероприятий. «Выбор приоритетов развития, планы и государственные программы начинаются с мечты, которая становится целью государственного управления, а затем неизбежно воплощается в реальность»,— отметил глава региона. Господин Куйвашев добавил, что критики и оппоненты недооценивают «вдохновляющую, мобилизующую силу мечты о лучшей жизни, о преобразовании нашей действительности». «Кто утратил способность мечтать, тому не понять современную Россию»,— заключил глава региона.

Господин Куйвашев заявил о готовности дальше нести ответственность за «выбор пути» и анонсировал крупномасштабную подготовку к Универсиаде и юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которые пройдут в 2023 году.

Ранее расходы на подготовку к Универсиаде оценивались в 80 млрд руб., 300-летие Екатеринбурга — в 247,9 млрд руб.

Как Универсиада обновит Екатеринбург в материале «Ъ-Урал»