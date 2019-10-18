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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Евгений Куйвашев призвал уральцев мечтать

Свердловский губернатор опубликовал программную статью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев «быть настойчивыми, не бояться проявлять волю при воплощении мечтаний», чтобы осуществить «извечную русскую мечту о сильной, справедливой, свободной России». Его призыв опубликован в программной статье «Не бояться мечтать. Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность» в официальном печатном органе свердловских властей «Областной газете».

В ней губернатор подвел итоги своей деятельности на посту губернатора: вспомнил о борьбе за проведение выставки ЭКСПО-2025, получении права проведения Универсиады-2023, проведении «Иннопрома», саммита GMIS, чемпионата мира по боксу и другие крупных мероприятий. «Выбор приоритетов развития, планы и государственные программы начинаются с мечты, которая становится целью государственного управления, а затем неизбежно воплощается в реальность»,— отметил глава региона. Господин Куйвашев добавил, что критики и оппоненты недооценивают «вдохновляющую, мобилизующую силу мечты о лучшей жизни, о преобразовании нашей действительности». «Кто утратил способность мечтать, тому не понять современную Россию»,— заключил глава региона.

Господин Куйвашев заявил о готовности дальше нести ответственность за «выбор пути» и анонсировал крупномасштабную подготовку к Универсиаде и юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которые пройдут в 2023 году.

Ранее расходы на подготовку к Универсиаде оценивались в 80 млрд руб., 300-летие Екатеринбурга — в 247,9 млрд руб.

Как Универсиада обновит Екатеринбург в материале «Ъ-Урал»

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