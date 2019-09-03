На празднование 300-летия Екатеринбурга выделят 247,9 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году. Ответственным за исполнение распоряжения назначен вице-губернатор Сергей Бидонько.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в плане предусмотрено более 150 различных проектов, построек и событий на общую сумму 247,9 млрд руб. Из федерального бюджета будет выделено 87,8 млрд руб., объем областных средств составит 46,2 млрд руб., городских — 19,7 млрд руб., внебюджетных источников — 94,2 млрд руб.

Предполагается, что к 2020 году в Екатеринбурге откроется центр «Эрмитаж-Урал» (стоимость 357 млн руб.). В 2021 году планируется завершить строительство международного многофункционального биатлонного комплекса за 800 млн руб. К 2022 году за 1,23 млрд руб. должен быть благоустроен ЦПКиО им. Маяковского и сдана ледовая арена УГМК. Реализация проекта которого оценивается в 10,5 млрд руб. К юбилею города завершится строительство ЕКАДа за 14 млрд руб., построят дворец дзюдо — один из объектов Универсиады-2023 (за 1,12 млрд руб.) и поставят памятник Святой Екатерине за 200 млн руб. Помимо этого, из плана не стали убирать строительство храма Святой Екатерины, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд руб.

Анастасия Реутова