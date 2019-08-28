Универсиада обновит Екатеринбург

В конце августа стало известно об официальной регистрации АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». Ее задачей станет подготовка Екатеринбурга к предстоящему важнейшему спортивному мероприятию — проведению летней Универсиады. Там будут разыграны 246 комплектов по 18 видам спорта. Для реализации проекта планируется развить городскую транспортную инфраструктуру, а также построить спортивные объекты — Дворец водных видов спорта, дополнительные теннисные корты и общежития, которые останутся крупнейшим университетам региона.



Дирекция всему голова

Министерство госимущества Свердловской области 21 августа официально зарегистрировало АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». Организация стала первым органом, созданным в рамках подготовки к событию. Руководителем организации назначен бывший заместитель гендиректора компании «Синара-Девелопмент» Данил Значков. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», дирекция имеет 22 вида деятельности, среди них — управление недвижимостью, разработка строительных проектов, а также строительство жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и коммунальных объектов.

При этом известно, что компания «Синара-Девелопмент» является основным участником подготовки Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Компания планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года, а уже в начале 2023 года все работы будут завершены. И в этом же году на Урале будут разыграны 246 комплектов наград по 18 видам спорта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент одобрил Урал

Решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады-2023 окончательно было принято в начале июля Комитетом FISU. «Екатеринбург сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий. Однако для принятия Универсиады нам предстоит ударно потрудиться. Нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта, а также возвести новые спортивные объекты — Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты»,— рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, новая инфраструктура, логистика «станут главным наследием» спортивного мероприятия.

Напомним, заявку Екатеринбурга поддержал президент РФ Владимир Путин на открытии зимних Игр-2019 в Красноярске: «Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым». В конце мая свердловские власти передали FISU заявочную книгу на проведение мероприятия, которую комиссия приняла без замечаний. Планируется, что в Екатеринбурге будут разыграны наградыпо 18 обязательным видам спорта: баскетболу, волейболу, водному поло, бадминтону, дзюдо, легкой атлетике, спортивной и художественной гимнастике и другим.

Фото: www.fisu.net

Международная оценка

В июне оценочная комиссия Международной федерации студенческого спорта (FISU) изучила готовность Свердловской области к проведению Универсиады-2023. В рамках визита члены инспекционной комиссии посетили 17 объектов. По данным департамента информационной политики региона, среди объектов были: «Екатеринбург Арена», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия, манеж Уральской футбольной академии, Дворец игровых видов спорта, легкоатлетический стадион спортивного комплекса «Калининец», «Юность», КРК «Уралец», Дворец единоборств РМК, спортивные площадки Уральского федерального университета, Дворец спорта УГМК и Ледовую арену имени Александра Козицына. Кроме того, члены комиссии оценили возможности аэропорта «Кольцово» и гостиничной инфраструктуры Екатеринбурга.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, наибольшее впечатление на членов инспекционной комиссии произвел выставочный центр ЭКСПО, который также планируется задействовать для проведения игр по некоторым спортивным дисциплинам. В частности, здесь могут пройти соревнования по фехтованию, которые являются обязательными на Универсиаде.

«Свердловская область оказала достойный прием оценочной комиссии FISU»,— отметил господин Орлов.





В итоге президент FISU Олег Матыцин подтвердил, что Екатеринбург готов принять большинство соревнований универсиады. А глава региона Евгений Куйвашев пояснил, что «на подготовку будет потрачено несколько десятков млрд рублей, большая часть суммы поступит из федерального бюджета». Планируется, что на реализацию проекта в Свердловской области будет потрачено порядка 82,6 млрд руб. Предполагается, что проект профинансируют четыре источника: муниципальный, областной, федеральный бюджеты и внебюджетные источники. При этом из областного бюджета будет потрачено лишь 25,9 млрд руб., остальную нагрузку на себя должен взять федеральный бюджет и внебюджетные источники.

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Деревня нашла новое место

Изначально Деревня Студенческих игр на 11 тыс. мест планировалась строиться в районе ВИЗ-Правобережный. В мае замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов сообщал, что на развитие проекта, который планировалось реализовать к 2022 году, потребуется порядка 100 млрд руб. Эти средства должны были быть направлены на возведение учебных корпусов, общежитий УрФУ, спортивных сооружений, а также строительства второй ветки метро между восточной и западной частями города.

Однако уже летом стало известно о смене места строительства. Так, в июле во время проведения «Иннопрома» и GMIS-2019 губернатор Евгений Куйвашев и председатель наблюдательного совета УрФУ, глава группы «Синара» Дмитрий Пумпянский представили президенту России Владимиру Путину проект будущей Деревни Универсиады, которую будут строить в районе «Новокольцовский». Тогда президент одобрил новую концепцию.

«Ранее мы рассматривали площадку и ВИЗа-Правобережного, но ввиду того, что предстоит изымать огромное количество земельных участков (это садовые товарищества), есть вопросы, связанные с оформлением земельных участков, на решение которых, по оценкам экспертов, ушло бы немало времени, а точнее 2–3 года. Естественно, строительство объектов универсиады на этой площадке подвергалось бы серьезному риску»,— пояснил господин Куйвашев.

По его словам, на кольцовском тракте практически вся земля является государственной собственностью, сюда подведена инженерная инфраструктура. «Здесь никто ничего не потеряет, наоборот, мы выиграем от того, что будут развиваться два абсолютно новых проекта»,— заключил господин Куйвашев.

Как поясняют в компании, на площадке будут возведены общежития для спортсменов на 200 тыс. кв.м, которые впоследствии станут частью кампуса для студентов. А в зону гостеприимства, запланированную для Универсиады, после игр перенесут учебные корпуса институтов УрФУ. В компании подчеркивают, что в деревне будет возведен еще один объект — Дворец водных видов спорта с крытым гребным каналом, который не имеет аналогов в России. Важной особенностью проекта является использование под нужды Универсиады площадей конгресс-центра и МВЦ «Екатеринбург-Экспо», уже построенных рядом с деревней. На этих площадках предлагается провести соревнования по восьми видам спорта: боксу, настольному теннису, гимнастике и другим.

Алексей Буров