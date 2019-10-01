До 2022 года из федерального бюджета выделят более 2,5 млрд рублей на Универсиаду-2023

В течение трех следующих лет из федерального бюджета будет выделено более 2,5 млрд руб. на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге, сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в Facebook. В 2020 году орграсходы составят 193 млн руб., в 2021 году — более 625 млн руб., в 2022 году — 1,7 млрд руб.

В июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. По 15 видам спорта будут разыграны 244 комплекта наград. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. По словам гендиректора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова, расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб. Ранее стало известно, что организационный комитет по подготовке и проведению Универсиады-2023 возглавила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.

Подробнее — в материале «Спорт выходит на старт»