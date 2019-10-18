Отъезд не пройдет бесследно

Фигурант так называемого «московского дела» уехал из России. В ближайшее время Айдара Губайдулина могут объявить в международный розыск, сообщил “Ъ FM” его адвокат Максим Пашков. В начале недели ему предъявили новые обвинения, после чего Губайдулин уехал из России. Может ли этот шаг повлиять на других фигурантов «московского дела»? Разбирался Владислав Викторов.

Изначально Айдара Губайдулина обвиняли в покушении на насилие в отношении полицейского. В СИЗО молодой человек находился больше месяца. Потом прокуратура неожиданно попросила вернуть дело, чтобы уточнить обвинение. Суд возражать не стал и выполнил просьбу, а Губайдулина отпустили под подписку о невыезде. Новые обвинения ему предъявили лишь 15 октября, причем более мягкие. Теперь речь идет лишь об угрозе применения насилия. И когда стало понятно, что срока не избежать, Губайдулин решил уехать из России. Как он это сделал — неизвестно, так же как и то, куда он уехал, говорит его адвокат Максим Пашков. Но этот поступок сильно удивил следователя, добавляет Пашков: «Губайдулин сказал, что его очень сильно подрубило дело Котова. У него сейчас задача одна — устроиться в той стране, которую он выбрал, и налаживать как-то там свою жизнь. Конечно, у наших процессуальных оппонентов появился лишний аргумент. У следствия тоже пока небольшая затычка, но я думаю, что сейчас денек-другой подождут и будут объявлять его в розыск».

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Вечером 17 октября брат Айдара Губайдулина Эльдар сообщил, что в их квартиру в Уфе пришли с обыском. Там же находилась и мать Губайдулина. Но как отъезд фигуранта «московского дела» скажется на других участниках процесса? Сам молодой человек считает, что никак, ведь власти и так дали понять, что послаблений больше не будет. На это указывают и решения, которые 16 октября принял Басманный суд по новым фигурантам. Всего их пять человек, и четырех из них отправили в СИЗО на два месяца.

Адвокат одного — Светлана Байтурина, говорит, что отъезд Губайдулина за границу на ситуацию не повлияет, ведь все обвиняемые и так получают те наказания, которые просит следствие: «По кому следователь просил содержание под стражей — было избрано содержание под стражей. По одному просили домашний арест, по нему — домашний арест. Никаким образом на суд не влияло то, что никто до этого момента не скрылся, все получили реальные сроки.

По крайней мере, те, кто не должен был получить, например, Жуков Кирилл, получили достаточно строгие сроки, три года — это много, учитывая, что они привлекаются в первый раз к уголовной ответственности».

Впрочем, когда встанет вопрос о продлении или изменении меры пресечения новым фигурантам, тогда-то и начнутся трудности. Так считает адвокат Михаил Игнатьев, который защищает еще одного обвиняемого в нападении на силовиков — Максима Мартинцова. Молодой человек пробудет в СИЗО до 14 декабря, и теперь, после отъезда Айдара Губайдулина, рассчитывать, что его хотя бы переведут под домашний арест, точно не приходится, добавляет Михаил Игнатьев: «Когда, например, будет мера пресечения продлеваться до суда, конечно, данный факт следствием будет положен в одну из основ ходатайства о заключении под стражу.

Наверное, эту историю в пиар-целях власти могут использовать: показать, что, фигурантов и так выпустили, проявили благосклонность к ним, а они вот так ей воспользовались».

Стоить отметить, что пять новых фигурантов «московского процесса» появились внезапно. После решения по делу Павла Устинова, которому Мосгорсуд изменил приговор на год условно, казалось, что на этом все и закончится. Но теперь пять новичков, скорее всего, не последние, говорит адвокат одного из них Татьяна Тятова. И вот как раз им рассчитывать на снисхождение теперь точно не стоит. «В будущем это отразится на других фигурантах, если они появятся, больше никому подписку не дадут, вот и все. На дело моего подзащитного не повлияет, потому что у нас уже мера избрана. Дело возбуждено достаточно давно, и это первый случай, когда кто-то нарушил меру пресечения. Я не думаю, что это будет массово»,— говорит Татьяна Тятова.

Похоже, что отъезд Айдара Губайдулина все-таки не пройдет бесследно. И если по старым фигурантам были случаи, когда суды, пусть и под давлением общественности, но пересматривали приговоры в сторону смягчения, то теперь подобное может больше и не повториться. Как заявил журналистам Айдар Губайдулин уже после отъезда из России, сам он никогда не был политическим активистом. А участие в митингах объяснил стремлением выразить свою гражданскую позицию.