Срок за бросок

48-летний охранник Московской железной дороги Евгений Коваленко будет отбывать три с половиной года колонии за применение насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 27 июля в Москве. К такому решению сегодня пришел Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию на приговор Евгению Коваленко. Напомним, ранее Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Коваленко к тюремному сроку за бросок урны в росгвардейца и толчок полицейского в ходе несанкционированного митинга. Во время рассмотрения апелляции адвокат осужденного Мансур Гильманов настаивал на том, что его доверитель «защищал от избиения силовиков другого участника митинга». Сам Евгений Коваленко поддержал адвоката и в последнем слове еще раз подчеркнул, что вину в применении насилия не признает.

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат Евгения Коваленко Мансур Гильманов заявил суду, что его доверитель «не отрицает, что толкал одного полицейского и бросал урну в сторону другого» на акции 27 июля. При этом защитник отметил, что его доверитель «преступления не совершал», а суд первой инстанции «не учел ряд смягчающих обстоятельств» при вынесении приговора Евгению Коваленко. В ходе заседания защита также заявила ряд ходатайств: о приобщении к материалам дела петиции в поддержку Евгения Коваленко (ее подписали более 36 тыс. человек) и положительных характеристик с места работы и из донорского центра, где Евгений Коваленко, по словам адвоката, «регулярно сдает кровь».

Прокурор Антон Сизов против приобщения положительно характеризующих документов не возражал, и судья Евгения Жигалева согласилась с доводами защиты. Однако госпожа Жигалева отклонила ходатайства о допросе новых свидетелей — задержанных 14 и 15 октября фигурантов «дела 27 июля» — и повторном допросе потерпевших — сотрудника полиции Евгения Терещенко и сотрудника Росгвардии Максима Салиева. По мнению адвоката Гильманова, повторный допрос потерпевших мог доказать суду, что Евгений Коваленко «защищал от избиения силовиками участника митинга Бориса Канторовича» и не совершал преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Антон Сизов возражал и обратил внимание суда, что «данные ранее показания потерпевших между собой согласуются и существенно не различаются», а также сообщил суду, что «подсудимый в ходе предварительного следствия своей вины не отрицал». Представитель обвинения также заявил, что вина Евгения Коваленко полностью доказана, а наказание соответствует тяжести преступления, попросив суд оставить вынесенный ранее приговор Мещанского суда в силе.

Сам Евгений Коваленко во время заседания подчеркнул, что вину не признает и «преступление не совершал».

В своем последнем слове он заявил, что «нарушения закона 27 июля на акции протеста происходили со стороны полиции, а не со стороны участников», и еще раз подробно пересказал происходящие события на несанкционированном митинге.

«Спокойно смотреть на действия полиции я не мог»,— заключил Евгений Коваленко.

Судья Жигалева, выслушав мнения сторон, удалилась для вынесения решения. Вернувшись, она объявила, что приговор Евгению Коваленко в виде трех с половиной лет колонии общего режима остается в силе.

Комментируя решение Мосгорсуда, адвокат Гильманов отметил, что «был готов к такому решению и обсуждал его с подзащитным». «Основываясь на сложившейся практике, когда всем участникам первой волны московского дела назначили наказания в виде реального лишения свободы, мы понимали, что приговор Евгению, скорее всего, оставят в силе,— сказал господин Гильманов.— Теперь мы намерены обращаться в Европейский суд по правам человека, как только получим резолютивную часть решения Мосгорсуда. Я хочу подчеркнуть, что суд сегодня занимается в основном цитированием доводов и смягчающих обстоятельств, но никак не учитывает ни то ни другое при вынесении решения. Очевидно, что судебная система находится в режиме ручного управления, а цифры по приговорам фигурантам московского дела были спущены сверху».

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Напомним, фигурантами «дела 27 июля» изначально являлись 13 человек. В отношении пятерых из них уголовное преследование было прекращено, еще семеро, в том числе Евгений Коваленко, получили реальные сроки лишения свободы. Трое — Егор Жуков, Сергей Фомин и Самариддин Раджабов — находятся под следствием и ожидают суда. 14 и 15 октября Следственный комитет России сообщил, что подозреваемыми в применении насилия в отношении представителей власти на акции протеста 27 июля стали еще шесть человек. 16 октября Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря четверых фигурантов «второй волны» — Максима Мартинцова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Владимира Емельянова. Еще один фигурант — Александр Мыльников — отправлен под домашний арест также до 14 декабря. Всем им предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов в разговоре с “Ъ” связал между собой избранные меры пресечения новым фигурантам «дела 27 июля» и сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу Евгения Коваленко. «Решение по Коваленко было вполне ожидаемым, а новые задержания вполне могли повлиять на решение другого фигуранта — Айдара Губайдулина — покинуть территорию России (об отъезде из страны находящийся под подпиской о невыезде Губайдулин сообщил сегодня.— “Ъ”). Его отъезд представители обвинения теперь будут делать показательным в других делах: мол, смотрите, он уехал, потому что не находился в СИЗО. Суды, в свою очередь, будут избирать только СИЗО в качестве меры пресечения».

Маргарита Абрамова, Мария Старикова