Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Центральный банк России готов решительнее снижать ключевую ставку, рассказала в интервью телеканалу CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренными темпами. Сейчас уровень инфляции (3,8%) позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

«Мы видим, что наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно. Обычно Центральный банк предпочитает изменять ставку более умеренным темпом»,— сказала госпожа Набиуллина.

Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. В сентябре ЦБ третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.

Подробнее о сокращении ключевой ставки читайте в материале “Ъ” «В ожидании похолодания потепления».