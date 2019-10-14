ЦБ допустил более быстрое снижение ключевой ставки

Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее, заявила на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. В сентябре ЦБ третий раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Сейчас, по словам госпожи Юдаевой, денежно-кредитная политика России «уже находится в нейтральной зоне».

«Мы видим, что большое количество, конечно, разовых факторов повлияло на снижение инфляции, но там были и устойчивые, поэтому мы видим пространство для дальнейшего снижения ключевой (ставки) более быстро, чем мы изначально ожидали»,— сообщила зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

По прогнозам аналитиков, до конца года на фоне низкой инфляции и слабых темпов роста российской экономики ЦБ еще раз может снизить ключевую ставку, до 6,75%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное (будет сопровождаться докладом о денежно-кредитной политике ЦБ с пересматриваемым инфляционным прогнозом) — 13 декабря.

Подробно о том, как ставки по вкладам и кредитам идут на снижение, читайте в материале “Ъ” «Ни дать, ни взять».