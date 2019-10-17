Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8

Белый дом сообщил, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Президент США Дональд Трамп планирует пригласить мировых лидеров на свой гольф-курорт Trump National Doral в Майами, сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. По его словам, господин Трамп может пригласить президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7. Он отметил, что даже если российский президент примет приглашение, саммит не сможет называться G8.

«Будет ли это G7 или G8, дискуссия по этому поводу продолжается. Это не может произойти в одночасье. Президент довольно честно говорил об этом: о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7»,— пояснил господин Малвейни. По его словам, участие России в саммите может стать шагом к возрождению G8.

Напомним, в августе 2019 года, господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах. Выступая на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» во французском Биаррице, он сказал: «Я бы, безусловно, пригласил его».

Дональд Трамп также отметил, что его предшественник Барак Обама хотел, чтобы Россия покинула G8, потому что Владимир Путин вел более эффективную политику.

Сам Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «G7 взяла числом».