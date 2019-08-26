Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP. Выступая на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» во французском Биаррице, он сказал: «Я бы, безусловно, пригласил его».

«Он гордый человек. Я бы, безусловно, его пригласил. Приедет он или нет? Психологически, я думаю, ему это сложно сделать»,— сказал господин Трамп. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что среди участников G7 нет консенсуса по вопросу приглашения России на саммит в следующем году.

Ранее президент США предложил вернуться к формату G8. Его поддержала Франция. Великобритания, Германия и Канада выступили против. Тогда господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.

Позже газета The Guardian сообщила, что господин Трамп на субботнем ужине в рамках саммита «группы семи» поссорился со своими коллегами из-за своей позиции по возвращению к формату G8 с участием России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается».

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в колонке председателя совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого “Ъ”.