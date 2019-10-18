Уголь поедет на Запад со скидкой

Железные дороги дали угольщикам долгожданную скидку на северо-западном экспортном направлении, которая нивелирует экспортную надбавку и призвана разгрузить восточный маршрут. Но пока скидка есть только теоретически — она реализуется, если отгрузки в направлении Северо-Запада за четвертый квартал составят не менее 15,9 млн тонн. Собеседники “Ъ” среди угольщиков сомневаются в достижимости этих объемов. Проблему вывоза угля, уточняют они, это тоже не решит, так как европейское экспортное направление убыточно, а вывезти объемы на прибыльный Восток ОАО РЖД не может.

ОАО РЖД согласилось предоставить угольщикам скидку на перевозки угля в направлении экспортных портов Северо-Запада. Как и та, что работает в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), скидка нивелирует начисляемую с 2019 года экспортную надбавку в размере 8%. Скидка дается на четвертый квартал при условии, что грузоотправители гарантируют перевозку 15,9 млн тонн на этом направлении. В ОАО РЖД объяснили, что скидка нужна для разгрузки восточного направления и получения новых объемов перевозок.

Скидку в связи с ухудшением конъюнктуры европейских рынков угля поставщики просили с весны: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обещал взамен поставки на Запад во втором полугодии в объеме 51,4 млн тонн (см. “Ъ” от 1 июля). В сентябре ОАО РЖД предлагало скидку в обмен на 45 млн тонн отгрузки до конца года (см. “Ъ” от 11 сентября). Скидка на АЧБ, говорил в интервью “Ъ” глава ОАО РЖД Олег Белозеров, за два месяца дала прирост перевозок на 30%, поэтому продлена до конца года.

Олег Белозеров, генеральный директор ОАО РЖД, в интервью “Ъ” 1 октября В ряде случаев, когда угольщики ставят вопрос о скидках, это выглядит не очень корректно

Однако если на АЧБ погрузка угля до введения скидки падала, то на Северо-Запад — и так росла: например за пять месяцев при плане в 1,9% она увеличилась на 4,4%, за девять месяцев — на 6,5%, до 41 млн тонн. Поэтому обоснованность скидки вызывала у ОАО РЖД сомнения. Другая проблема состояла в порядке предоставления коллективных гарантий объемов.

Сейчас ОАО РЖД вообще обходит проблему коллективной договоренности. Новая скидка, хотя и заработала задним числом (с 1 октября), пока представляет собой оферту. Как пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, чтобы получить скидку, грузоотправитель должен дать гарантию объема поставки на порты Северо-Запада: если та не будет исполнена, тариф будет доначислен. То же произойдет, если совокупно угольщики не наберут нужный объем, даже при выполнении обязательств отдельными поставщиками.

Глава экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин говорит, что «указанные гарантированные объемы для угольщиков не представляют серьезных проблем и, по нашим оценкам, будут перевыполнены». Но угольщики с этим не согласны. Источник “Ъ” среди них поясняет, что это «формальная скидка»: никто не гарантировал заявленные объемы, и конструкция неработающая. Он считает, что 15,9 млн тонн компании не вывезут, а ОАО РЖД «запишет себе это в копилку введенных скидок».

По сути, ОАО РЖД не вывозит на Восток необходимые объемы, в связи с чем у угольных компаний в 2020 году будут миллиардные убытки, а Кузбасс недополучит налоговые поступления, утверждает источник “Ъ”.

Он подчеркивает: отмена экспортной надбавки в размере 8% на Северо-Западе — это $1 с тонны (65 руб.), а разница с перевозкой в восточном направлении — $10.

Другой собеседник “Ъ” среди грузоотправителей, наоборот, считает введение скидки правильным. Ранее были сделаны серьезные инвестиции, объем добычи растет, и скидка необходима: есть проблема невывезенного груза в Сибири и брошенных поездов на Востоке. Но западное направление убыточно примерно на $5 на тонну. Реализовать скидку может быть сложно, потому что потребуется очень большой прирост погрузки (более 20% к прошлому году), отмечает источник “Ъ”.

Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева