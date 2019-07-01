Уголь требует рельсов

Власти Кузбасса решили стать посредником в переговорах между угольщиками и железнодорожниками. В обмен на скидку в размере 12,8% к тарифу ОАО РЖД при поставке на Запад регион предоставит гарантии отгрузки в этом направлении во втором полугодии 51,4 млн тонн угля с перспективой увеличения на 10%. Без скидок, по версии чиновников, российские компании уступят европейский рынок энергетического угля конкурентам, а в Кузбассе усилится и так растущая социальная напряженность. Эксперты считают вероятность реализации предложений достаточно высокой, но не уверены в их эффективности.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился за помощью к вице-премьеру Максиму Акимову, возглавляющему совет директоров ОАО РЖД. В письме вице-премьеру от 27 июня губернатор сообщает, что в июне цены на уголь сравнялись с уровнем 2016 года, что с учетом «объективного роста транспортных затрат» и увеличения себестоимости добычи угля «приводит по ряду направлений к убыточности поставок российских компаний». На фоне этого, пишет губернатор, растет социальная напряженность в угледобывающих регионах. «Уже сегодня в Кузбассе в вынужденных отпусках находятся свыше 2 тыс. горняков,— пишет он вице-премьеру.— Не ведут добычу угля три угольных предприятия, на грани остановки находятся еще два с численностью работников более 3 тыс. человек».

Как и прежде (см. “Ъ” от 25 апреля), губернатор от лица угольной отрасли просит от ОАО РЖД ввести максимально допустимую скидку в размере 12,8% к тарифу при поставке энергетического угля в западном направлении. Однако теперь он делает встречное предложение: в обмен на скидку угольщики Кузбасса гарантируют поставки на Запад во втором полугодии «в объеме 51,4 млн тонн с возможностью увеличения дополнительно на 10%». Губернатор обещает, что при положительном решении каждая угольная компания оперативно направит ОАО РЖД обращения с подтвержденными объемами поставки на второе полугодие. А при восстановлении цен на европейском рынке угольщики готовы вернуться к действующему уровню тарифов, заверил господин Цивилев. Он просит Максима Акимова поддержать предложения, предупреждая, что в противном случае российские угольщики «потеряют западные рынки сбыта в объеме свыше 100 млн тонн в год, который займут наши конкуренты, имеющие государственную поддержку во время кризиса».

На Кузбасс приходится 70% угольного экспорта РФ. Как следует из презентации ХК «СДС-Уголь» в Кемерово в середине июня, на 10 июня цена продажи энергетического угля 6 тыс. ккал на условиях CIF ARA в портах Балтийского моря (Рига) составляла $51,14 за тонну. Из них в $7 обходился фрахт, в $13,1 — портовые расходы, железнодорожный тариф по Белоруссии составлял $3,4, железнодорожный тариф по России — $13, услуги операторов — $16,1. Таким образом, продажа в этом направлении формировала убыток в $1,5. На российскую железнодорожную часть приходится около 55% всей транспортной составляющей при пути на Запад, которая, в свою очередь, превышает текущую цену угля в Европе.

В аппарате господина Акимова сообщили, что письмо от господина Цивилева пока не получали. ОАО РЖД, подчеркивая, что скидку может предоставлять только на условиях неубыточности перевозок, ранее согласилось рассмотреть точечные предложения угольщиков по скидке по конкретным направлениям (см. “Ъ” от 14 июня). В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что обращения от грузоотправителей поступили и находятся в проработке.

Когда речь заходит о предоставлении условий стимулирования продвижения угольной продукции на экспорт, позиция губернатора крупнейшего погрузочного региона имеет важное значение, говорит председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, полагая, что предложения «в том или ином виде будут реализованы». «Для ОАО РЖД это некритический уровень по расходам,— отмечает эксперт.— Здесь важно отметить другое: насколько сегодня инфраструктура Северо-Запада будет способна переработать дополнительные объемы, которые пойдут после предоставления скидки». Главное, добавляет Павел Иванкин, чтобы не получилось так, что при наличии тарифных преференций уголь не смог отгрузиться из-за инфраструктурных ограничений.

Наталья Скорлыгина