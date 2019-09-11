Угольщиков поманили скидкой

ОАО РЖД и угольщики Кузбасса близки к заключению договоренности о новой скидке — на экспортные поставки в направлении портов Северо-Запада. Монополия готова предоставить ее под гарантию отправки 45 млн тонн угля до конца года. По мнению аналитиков, достичь такого объема будет непросто, особенно с учетом ухудшения конъюнктуры мировых рынков, сделавшего неэффективными поставки из северо-западных портов в Азию.

В Кемерово 10 сентября прошло ежеквартальное совещание по вопросам перевозок угля железнодорожным транспортом. Представители ОАО РЖД предложили угольщикам Кузбасса использовать недозагруженные направления, «например, в сторону портов Северо-Запада», объявив, что при наличии гарантированных объемов отправки до 45 млн тонн до конца 2019 года готовы рассмотреть возможность «предоставления экономически обоснованной скидки».

Летом ОАО РЖД уже ввело скидку, нивелирующую экспортную надбавку в 8%, на поставки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (см. “Ъ” от 31 июля): она заработала с 16 июля и, по данным ОАО РЖД, увеличила погрузку на эти порты по итогам июля на 8%. По данным монополии, отправление угля в направлении припортовых станций Северного Кавказа за два месяца выросло на 30%. Исходно скидку вводили до 14 сентября, но 2 сентября правление монополии продлило ее до конца года (см. “Ъ” от 2 сентября).

Льгот для погрузки на порты Северо-Запада угольщики просили с весны, когда проявилось резкое ухудшение конъюнктуры угля на европейских рынках.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, претендуя на скидку в 12,8%, гарантировал поставки в западном направлении из Кузбасса 51,4 млн тонн во втором полугодии с возможностью увеличения на 10% (см. “Ъ” от 1 июля). Нынешняя цифра в 45 млн тонн предполагает более плотный график погрузки, однако сейчас заканчиваются летние ремонты, и ожидается, что движение будет менее напряженным. В ОАО РЖД не уточняют размер скидки, однако ранее говорили о 8%, нивелирующих экспортную надбавку (см. “Ъ” от 3 июля).

Максим Худалов из АКРА отмечает, что отгрузить 45 млн тонн до конца года в западном направлении будет трудно, особенно с учетом конъюнктуры, которая продолжает ухудшаться: «Если раньше был арбитраж в сторону Азии и можно было грузить из Мурманска на Циндао, перевозить за $20 и получать нормальную цену, то при сегодняшней конъюнктуре уже образуется убыток». Впрочем, отмечает он, ослабление рубля позитивно сказалось на себестоимости добычи и транспортировки.

Несмотря на скидки, наиболее популярным у угольщиков Кузбасса остается дальневосточное направление. В конце 2018 года ОАО РЖД, предвидя нехватку пропускной способности на наиболее загруженных направлениях, предупреждало, что сможет перевезти в восточном направлении лишь на 1,2% больше угля, чем в 2017 году, и просило угольщиков искать альтернативные направления поставок — внутрироссийские, в сторону погранпереходов,— чтобы избежать затоваривания складов (см. “Ъ” от 23 января). Фактически затоваривание было, в первом квартале угольные компании массово снижали производство из-за обширных складских запасов (см. “Ъ” от 24 июня), а спрос на перевозки в восточном направлении только рос по мере ухудшения конъюнктуры на европейских рынках.

На совещании замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило сообщил, что по итогам года монополия планирует увеличить погрузку кузбасского угля в направлении портов Дальнего Востока на 3%, хотя за восемь месяцев прирост составил только 0,8%. Растущий спрос на перевозки на восток уже привел к нехватке локомотивов и локомотивных бригад на Восточном полигоне и росту программы закупок тягового подвижного состава ОАО РЖД (см. “Ъ” от 3 сентября).

Наталья Скорлыгина