Комиссия Госдумы назвала вмешательством в дела России твит посольства США

Комиссия Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в Twitter посольства США призыв участвовать в несакнционированном шествии 3 августа. В качестве вмешательства расценивается публикация маршрута акции протеста.

«У нас есть подтверждение, что именно эта публикация, которую они там произвели, в ней все-таки имели место скрытые смысл и агитация на участие в неразрешенном митинге и демонстрации, шествии»,— сказал глава думской комиссии Василий Пискарев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, эта версия была подтверждена известными в стране и в мире специалистами в области лингвистики, которые не связаны «ни с политикой, ни с партиями, которые живут своей жизнью».

Господин Пискарев отметил, что МИД еще раз пригласил посла США в России Джона Хантсмана на заседание думской комиссии, несмотря на его увольнение с 3 октября. Глава комиссии также рассчитывает на диалог с его преемником.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства сейчас занимается исследованием международного опыта по защите суверенитета. «Мы в этом плане отстали, они впереди, мы все по-доброму хотим наладить контакт, они воспринимают это как слабость»,— считает Василий Пискарев.

Напомним, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев предложил комиссии Госдумы по иностранному вмешательству провести телемост с аналогичной комиссией в США.

Подробнее — в материале “Ъ” «Комиссия по иностранному вмешательству наведет телемост».