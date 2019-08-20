Дума вмешалась во вмешательство

Госдума подготовила зеркальный ответ на обвинения в предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. В понедельник, 19 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о незамедлительном создании парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ: этот вопрос оказался столь важен, что ряду депутатов для участия в работе новой комиссии пришлось досрочно прервать отпуска. Предметом расследования, как и в США, станут выборы — правда, не президентские, а всего лишь в Мосгордуму. Пока депутаты нашли лишь два примера «циничного вмешательства» — это твиты Deutsche Welle и Госдепартамента США, которые в МИДе посчитали призывами к участию в несанкционированных акциях. Однако господин Володин пообещал представить и другие «материалы», упомянув, в частности, «методички», которые якобы «раздавали сотрудники иностранных посольств». Эксперт в области международных отношений сомневается, что Запад прислушается к российским заявлениям о вмешательстве — как, впрочем, и Россия не признает аналогичные обвинения Запада.

В начале августа российские власти дали понять, что считают столичные протесты из-за выборов в Мосгордуму следствием «иностранного вмешательства»: эту позицию сформулировали члены действующей при Совете федерации временной комиссии по защите государственного суверенитета. Глава комиссии Андрей Климов рассказывал, что во время протестов по улицам Москвы ходили «иностранные дипломаты», а «в переулочках напротив (здания Совфеда.— “Ъ”) обучали людей те самые граждане, которые получают уроки за рубежом». Тогда же представители МИДа привели два «конкретных примера агитации Запада»: сообщения в Twitter консульского управления Госдепартамента США с информацией о готовящихся несанкционированных акциях в Москве, а также твит немецкого канала Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В посольстве США пояснили, что публиковали информацию о протестах с целью предупредить проживающих в Москве граждан США, каких районов города им следует избегать. В Deutsche Welle заявили, что ни в одной статье или репортаже не было призывов к участию в протестах.

Подачу Совета федерации подхватили в Госдуме: в понедельник Вячеслав Володин заявил о создании в нижней палате парламента собственной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. «Наша страна руководствуется принципом невмешательства в суверенные дела других государств,— сказал господин Володин.— Считаем, что этот принцип должен применяться и при выстраивании взаимоотношений с нашим государством. Но огромное количество фактов сегодня говорят об обратном».

Спикер Госдумы снова напомнил о твитах Госдепартамента и Deutsche Welle, заявив о «циничном попирании российского суверенитета».

Впрочем, он намекнул, что парламентариям известно и о других случаях «циничного попирания»: «Материалы, свидетельствующие о вмешательстве в суверенные дела нашей страны, уже начали поступать в Госдуму». Господин Володин также упомянул «работников посольств», которые «участвовали в массовых мероприятиях, где-то участвовали в организации мероприятий, раздавали методички». Кроме того, по его данным, «СМИ, аффилированные с госфондами США», допустили «попытку формировать мнение граждан России».

Спикер рассказал, что новая комиссия начнет работу «незамедлительно» — и подчеркнул, что ряду депутатов придется ради этого досрочно прервать отпуска. На вопрос журналистов, чем вызвана подобная спешка, Вячеслав Володин ответил: «Возможно, если бы мы раньше начали обсуждать эту тему, меньше было бы таких желающих вмешаться». И подчеркнул, что иностранное «влияние на повестку» может привести к «потере страны». Главой комиссии, как и предполагал “Ъ”, стал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). В рамках комиссии у него будут четверо заместителей: Юрий Синельщиков от КПРФ, Андрей Альшевских от «Единой России», Николай Рыжак от «Справедливой России» и Вадим Деньгин от ЛДПР. Кроме них в состав комиссии войдут еще семь парламентариев, в том числе единороссы Андрей Исаев и Наталья Поклонская. Сроки работы комиссии не оговариваются. Результаты поисков иностранного следа в московских протестах Госдума планирует представить на международном уровне: «Доклад будет озвучен в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ». Кроме того, Вячеслав Володин выразил надежду, что выводы комиссии станут основой для внесения поправок в российское законодательство.

Ранее комиссия Совфеда пообещала по итогам московских протестов изменить законодательство о митингах — чтобы в каждом городе было установлено конкретное место для политических акций, за пределами которого протестовать будет запрещено. В понедельник сенатор Андрей Климов сказал “Ъ”, что комиссия Совета Федерации уже сотрудничает с коллегами из Госдумы. Отличие, по словам господина Климова, прежде всего в том, что Совет Федерации в данном случае занимается предотвращением вмешательства и защитой госсуверенитета, а Госдума — противодействием вмешательству. «При этом, мы не подменяем функции судебной власти, следственных органов, наша задача — мониторинг, оценка и аналитика, внесение предложений законотворческого характера»,— сказал господин Климов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в беседе с журналистами сам связал создание парламентской комиссии с утверждениями о вмешательстве России в выборы в других странах. «Мы с вами помним, что Россию на протяжении уже нескольких лет периодически обвиняют во вмешательстве в выборы, во внутренние дела иностранных государств. Никаких реальных доказательств этому представлено не было,— сказал депутат.— Что касается вмешательства во внутренние дела России — то эта ситуация более чем очевидна. Подумайте, какая была бы реакция, если бы RT или Sputnik заявили "Париж, выходи!" накануне акций "желтых жилетов"».

Российские законодатели в данном случае действуют в соответствии с мировым трендом, считает программный директор Валдайского клуба, директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов: «Например, RT обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Великобритании, а в США последние два года прошли под знаком мнимого российского вмешательства через соцсети и СМИ». Но сейчас крайне сложно определить, что считать вмешательством во внутренние дела другого государства, говорит эксперт. «Любая крупная страна, которая транслирует свои телеканалы на международную аудиторию и дает оценки происходящим за рубежом процессам, по существу, вмешивается в дела других стран,— поясняет господин Сушенцов.— Вероятно, на этом этапе справедливо будет считать вмешательством не политические оценки, а конкретные призывы к участию в акциях гражданского неповиновения». Вместе с тем эксперт констатирует, что даже если российские парламентарии представят международному сообществу доказательства таких призывов, то «вряд ли им будет уделено какое-то значительное внимание на Западе», поскольку «кредит взаимного доверия в отношениях России с Западом крайне низкий». «Каждый гнет свою линию. Элиты на Западе будут обвинять Россию во вмешательстве во внутренние дела после репортажей RT о жестоком обращении полиции с демонстрантами. Точно так же и российские элиты выдвинут аналогичные обвинения в адрес западных СМИ и диппредставительств,— считает Андрей Сушенцов.— Поэтому ситуация с вмешательством сейчас симметричная, зеркальная — и это можно назвать элементом новой нормы в наших отношениях с Западом».

Программный директор Российского совета по международным делам, программный директор Валдайского клуба Иван Тимофеев считает, что расследование Госдумы об иностранном вмешательстве не принесет России очков на международной арене. «Нарратив этих обвинений уже понятен, и речь идет о каких-то мелких, непреднамеренных вещах,— уверен господин Тимофеев.— Посольство США уже заявило, что их твит был продиктован заботой о безопасности своих граждан. Твит Deutsche Welle — да, наверное, с натяжкой его можно признать некорректным. Но и он не выглядит каким-то вопиющим фактом вмешательства». «В итоге на Западе найдутся люди, которые скажут: "Смотрите, Россия раздувает скандал из откровенных пустяков. Наверняка они это делают, чтобы отвлечь внимание от собственного вмешательства в чужие выборы",— предполагает эксперт.— И заявление Госдумы, скорее, станет поводом для очередной антироссийской волны. Чего мы этим добиваемся — непонятно».

Александр Черных, Людмила Сергеева