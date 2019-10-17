Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Председатель совета директоров Тинькофф-банка Олег Тиньков считает, что проблемы криптовалюты Gram Павла Дурова связаны с тем, что время «инвесторских пирамид и шальных денег» заканчивается. Как написал он в Instagram, инвесторы становятся осмотрительнее и готовы финансировать бизнес, который в будущем будет приносить прибыль. Свое сообщение банкир дополнил фотографией основателя компании Telegram Павла Дурова.

«Крах WeWork и Gram/Ton и проблемы Uber говорит о том, что мир еще не окончательно сошел с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! — написал господин Тиньков.— Чистая прибыль и дивиденды, должны стать опять фокусом инвесторов, а не пирамиды». Он также выразил мнение, что деньгами «перекачаны» также и финтех-проекты.

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram. Компания Павла Дурова находит ряд требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) несправедливыми и готова оспаривать их в суде.

О попытке SEC заблокировать запуск блокчейн-платформы TON — в публикации “Ъ”.

Подробнее о криптовалюте Telegram — в материале “Ъ FM” «Gram начислят вовремя».