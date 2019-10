Telegram уведомил суд США о готовности приостановить запуск блокчейн-платформы TON

Представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. При этом компания Павла Дурова находит ряд требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) несправедливыми и готова оспаривать их в суде.

Ходатайство от имени Telegram Group Inc. и принадлежащей ей TON Issuer Inc. подала юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному SEC в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Комиссия потребовала запрета на выпуск Gram и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах), в рамках которого компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Разработчики обещали передать Gram инвесторам при условии запуска TON не позже 31 октября. Продавать или распространять свои токены в США Telegram теперь не может.

Как следует из ходатайства, Telegram Group Inc. согласна взять на себя обязательства не предлагать, не продавать или не передавать свою криптовалюту до того, как суд «сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела». При этом адвокаты компании просят суд не устанавливать запреты на распространение криптовалюты, поскольку такие шаги могут быть «неверно истолкованы» общественностью.

