Gram начислят вовремя

Telegram может запустить свою криптовалюту Gram раньше срока — уже на следующей неделе, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Ранее компания обещала доработать проект к 31 октября. А во вторник на официальном сайте мессенджера появились правила пользования криптовалютным кошельком Grams Wallet. В них говорится, что мессенджер не дает никаких гарантий клиентам. Telegram не компенсирует возможные убытки, превышающие $10. Все операции с криптовалютой будут проходить через блокчейн-платформу TON, но в компании предупреждают, что не контролируют платформу, поэтому возможны проблемы с транзакциями.

При запуске крупных проектов создатели обычно сообщают о возможных рисках, и Telegram — не исключение. Но у этого договора есть особенности, отмечает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Telegram является не полностью децентрализованной системой, и правила говорят, что можно отклонить любого пользователя, заблокировать аккаунт. В блокчейне так не принято делать, никакой кошелек не может быть заблокирован по умолчанию. В целом правила достаточно стандартные , а их публикация, безусловно, грамотный пиар-ход Telegram. Мы знаем, что Павел Дуров практически ничего не публиковал о проекте. Об этом ICO говорят так много, как не говорили ни о каком другом.

Это обусловлено тем, что проект сам по себе очень большой. В нем участвует более 200 млн человек, которые возлагают большие надежды на крипто-сообщество».

В правилах также сообщается, что Telegram снимает с себя ответственность за размер комиссии на транзакции. Скорее всего, сумма будет небольшой на старте проекта, полагает гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Эта система в любом случае будет иметь глобальный характер. Будут микрокомиссии от огромного объема операций. Их объем никак не сравнить с комиссиями банков и систем платежных переводов – они будут значительно меньше, — но при этом масса транзакций будет сравнима или даже ощутимо выше».

Инвесторы вложили в развитие блокчейн-платформы TON, по расчетам СМИ, более $1,5 млрд. Павел Дуров заверял, что запустит систему вовремя или вернет деньги. Среди тех, кто дал средства на разработку, есть и российские предприниматели. В переписке с ними Telegram сообщает, что вся подготовка должна закончиться на следующей неделе, рассказал “Ъ FM” сооснователь компании Hash CIB Яков Баринский: «Думаю, что запуск будет между 17-м и 31-м октября, потому что 16-е октября — дедлайн, чтобы прислать так называемый публичный ключ от будущего кошелька. Это некий адрес, на который Telegram начислит как раз Gram в соответствии с договором между инвестором и Telegram. Сейчас мы уже понимаем, что позже этого дедлайна они не запустят проект».

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В апреле этого года Telegram предоставил доступ к TON нескольким группам программистов для закрытого тестирования, а в сентябре компания выложила в сеть инструкции для создания узлов для подтверждения транзакций.

Анна Пестерева