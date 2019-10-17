Фигурант «московского дела» Губайдулин уехал из России

Программист Айдар Губайдулин, обвиняемый в угрозе применения насилия по отношению к полицейскому на несанкционированной акции в Москве 27 июля, уехал из России, о чем рассказал в своем Facebook.
«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь»,— написал фигурант «московского дела». Он уточнил, что уехал «в одну европейскую страну».
Ранее следствие переформулировало ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Теперь молодой человек обвиняется не в «покушении на насилие в отношении представителя власти», а в «угрозе применения насилия» на акции протеста. По версии следствия, на акции 27 июля программист бросил в представителей правоохранительных органов пустую пластиковую бутылку из-под минеральной воды.
В конце сентября Мещанский суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру дело господина Губайдулина и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Следователь был до чрезвычайности удивлен решением Айдара. Вы знаете, я о планах его ничего не знаю. У следствия тоже пока небольшая затычка. Но я думаю, что сейчас день-другой подождут и будут объявлять его в розыск. Я надеюсь, что этот его поступок не ужесточит наказание. А как оно будет на самом деле — да кто его знает? Хотя, конечно, у наших процессуальных оппонентов появился лишний аргумент. У Айдара сейчас, как я понимаю, задача одна: устроиться в той стране, которую он выбрал, и налаживать как-то там свою жизнь. Его мама, как я понимаю, тоже была не в курсе».
Летом в столице начались массовые акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция проводила массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела. Некоторых из них уже осудили. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели, академики, историки.
О смягчении обвинения фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину читайте в публикации “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».
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