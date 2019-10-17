Фигурант «московского дела» Губайдулин уехал из России

Программист Айдар Губайдулин, обвиняемый в угрозе применения насилия по отношению к полицейскому на несанкционированной акции в Москве 27 июля, уехал из России, о чем рассказал в своем Facebook.

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь»,— написал фигурант «московского дела». Он уточнил, что уехал «в одну европейскую страну».

Айдар Губайдулин рассказал “Ъ” об отъезде из России Читать далее

Ранее следствие переформулировало ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Теперь молодой человек обвиняется не в «покушении на насилие в отношении представителя власти», а в «угрозе применения насилия» на акции протеста. По версии следствия, на акции 27 июля программист бросил в представителей правоохранительных органов пустую пластиковую бутылку из-под минеральной воды.

В конце сентября Мещанский суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру дело господина Губайдулина и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Адвокат Айдара Губайдулина Максим Пашков — “Ъ FM” : Следователь был до чрезвычайности удивлен решением Айдара. Вы знаете, я о планах его ничего не знаю. У следствия тоже пока небольшая затычка. Но я думаю, что сейчас день-другой подождут и будут объявлять его в розыск. Я надеюсь, что этот его поступок не ужесточит наказание. А как оно будет на самом деле — да кто его знает? Хотя, конечно, у наших процессуальных оппонентов появился лишний аргумент. У Айдара сейчас, как я понимаю, задача одна: устроиться в той стране, которую он выбрал, и налаживать как-то там свою жизнь. Его мама, как я понимаю, тоже была не в курсе».

Летом в столице начались массовые акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция проводила массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела. Некоторых из них уже осудили. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели, академики, историки.

О смягчении обвинения фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину читайте в публикации “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».