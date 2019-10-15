Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение

Фигуранту «московского дела» программисту Айдару Губайдулину предъявили обвинение в новой редакции. В октябре следствие переформулировало ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ: теперь молодой человек обвиняется не в «покушении на насилие в отношении представителя власти», а в «угрозе применения насилия» на несанкционированной акции в Москве 27 июля.

«Предъявили. Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза. Из плюсов — следствие теперь не утверждает, что бутылка была полной»,— написал адвокат обвиняемого Максим Пашков в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил “Ъ”, что «угроза», в отличие от «покушения», влечет меньшее наказание за преступление по ст. 318 УК РФ, и его доверителя, вероятнее всего, ожидает штраф.

По версии следствия, на акции 27 июля 26-летний Айдар Губайдулин бросил в представителей правоохранительных органов пустую пластиковую бутылку из-под минеральной воды. Изначально его обвинили по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), позднее обвинение предъявили по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а дело выделили в отдельное производство. Больше месяца он провел в СИЗО, в сентябре суд отпустил его под подписку о невыезде.

Об участии в протестах и условиях содержания в СИЗО Айдар Губайдулин рассказал в интервью “Ъ”.