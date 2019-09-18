Фигуранта «московского дела» Губайдулина освободили из-под стражи

Мещанский суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру дело Айдара Губайдулина и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Участника несанкционированного шествия 27 июля обвиняют в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Напомним, программиста «Сбербанк Технологии» Айдара Губайдулина задержали 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках. По версии следствия, господин Губайдулин бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». Росгвардеец утверждает, что смог увернуться от летящего в него предмета. Программист на допросе объяснял, что, бросив бутылку, поддался эмоциям, увидев грубое задержание Бориса Канторовича и применение силы росгвардейцами к девушке.

Защита считает, что бутылка не могла нанести вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов.

Судья Олеся Менделеева, ранее приговорившая к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима Евгения Коваленко за брошенный мусорный бак в росгвардейца, приняла решение отпустить 26-летнего Айдара Губайдулина из СИЗО и избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело вернули генеральному прокурору «для устранения препятствий для рассмотрения судом».

«Что мы и требовали доказать — пустая пластиковая бутылка не может нанести вреда росгвардейцу,— пояснил "Ъ" адвокат Айдара Губайдулина Максим Пашков.— Состава преступления в его действиях нет. Суд вернет обвинение в прокуратуру, там оно и умрет». По словам господина Пашкова, «максимум, что можно вменить Губайдулину,— мелкое хулиганство со штрафом в 1,5 тыс. руб.».

По мнению Максима Пашкова, на решение по господину Губайдулину повлияла «вчерашняя цеховая солидарность с Устиновым, абсолютно топорный суд над ним», что вызвало «крайнее недовольство начальства во власти». Напомним, российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов», протестуя против приговора 23-летнему актеру, осужденному на три с половиной года колонии из-за вывихнутого плеча росгвардейца. «Я думаю, что по этой причине обвинение решило трезво взглянуть на доказательную базу. Кто бы не инициировал это ходатайство, человека освободили из-под стражи»,— сказал адвокат.

Подробнее о деле Айдара Губайдулина читайте в материале “Ъ” «Суд заглянет в бутылку».